Üni-Veri’de sağlık bölümleri önde

Mezuniyetten sonra ilk 6 ayda en hızlı iş bulan bölümler ise tıp, eczacılık ve odyoloji oldu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, tercih dönemindeki üniversite adaylarına rehberlik amacıyla “Yükseköğretim İstihdam Endeksi (Üni-Veri)” çalışması yayımladı. “univeri.cbiko.gov.tr” adresinden yayınlanan analizde, bölümlere göre “ücret”, “iş bulma süresi”, “istihdam oranı”, “nitelik uyuşmazlığı” ve “kamuda işe yerleşme oranı” gibi göstergeleri yer alıyor.

BAŞLANGIÇTA EN ÇOK MAAŞ ‘TIP’TA

Mezun olduktan sonra girilen ilk işte alınan başlangıç ücreti göstergesine göre “7.000 TL ve üzeri” maaşla işe başlayan bölümler sırasıyla tıp, pilotaj, uçak, gemi, bilgisayar, maden, endüstri elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri geliyor.

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EN HIZLI İŞ BULANLAR

Mezuniyetten sonra ilk 6 ayda en hızlı iş bulan bölümler ise tıp, eczacılık ve odyoloji oldu. Sağlık ile ilgili ve sağlık bilimleri fakültesi bölümleri bu sene iş bulma süresinde oldukça iyi bir performans sergiledi.

KAMUYA YERLEŞENLER

Üni-Veri’de dikkat çeken bir diğer gösterge ise kamuda işe yerleşme oranı oldu. Kamuda işe yerleşme oranı göstergesine göre bu yıl çıkan sonuçlar incelendiğinde yoğunluklu olarak tıp, İslami bilimler ve öğretmenlik bölümü mezunlarının ilk işlerine kamuda girdiği görüldü.

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NİTELİĞİNE GÖRE

Üni-Veri’de analizde geçen sene en çok dikkat çeken göstergelerden bir tanesi nitelik uyuşmazlığı oldu. Nitelik uyuşmazlığında kişilerin çalıştıkları iş ile, aldıkları eğitimin karşılaştırması yapıldı. Bu doğrultuda mezunlarını yoğunluklu olarak kendi niteliklerinde uygun işlere sokan bölümler, diş hekimliği, hukuk ve eczacılık oldu. Üç bölüm de mezunlarını niteliklerine uygun işlerde istihdam etme konusunda geçen seneki performanslarını sürdürdü.

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