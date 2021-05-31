Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve cumartesi 22.00'de başlayacağını hafta sonu ise cumartesi 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, yeme içme sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin pazar günü hariç sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." açıklamasını yaptı.

KORONAVİRÜS Sokağa çıkma yasağı tek güne indi

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Tam gün sokağa çıkma yasağı tek güne indi