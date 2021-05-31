Gündem Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği haber geldi
EĞİTİM

Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği haber geldi

Koronavirüs salgını ile birlikte uzun zamandır uzaktan eğitim yapan üniversite öğrencilerini sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kabine Toplantısı ardından alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül'de eğitim ve öğretime başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversiteler ne zaman açılacak? ​Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği haber geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, haziran ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamalarının hafta içi ve cumartesi 22.00'de başlayacağını hafta sonu ise cumartesi 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar tam kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Erdoğan, yeme içme sektörü başta olmak üzere birçok işletmenin pazar günü hariç sabah 07.00'den akşam 21.00'e kadar hizmet verebileceğini açıkladı.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır." açıklamasını yaptı.

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