Ünlü isimlere operasyon: İrem Derici, Dilan Polat ve Simge Sağın gözaltına alındı

08:078/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
İrem Derici, Dilan Polat ve Simge Sağın gözaltına alınan isimler arasında.
İrem Derici, Dilan Polat ve Simge Sağın gözaltına alınan isimler arasında.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü aralarında İrem Derici, Dilan Polat ve Simge Sağın'ın da bulunduğu ünlü isimlere uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla operasyon düzenledi.

İstanbul il jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında Aralarında Dilan Polat , Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım ,Hadise Açıkgöz , Berrak Tüzünağaç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, MUTAF, Zeynep Meriç Aral Keskin ,Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.



Ayrıntılar geliyor...

Ayrıntılar geliyor...
#operasyon
#narkotik
#irem derici
