Gündem Üretken Eyüpsultan Programı başlıyor
İSTANBUL

Üretken Eyüpsultan Programı başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi, Üretken Akademi iş birliğinde, girişimcilik konusunda kendisini geliştirmek yada dijital alanda kariyer sahibi olmak isteyenler için “Üretken Eyüpsultan Girişimcilik Programı”nı başlatıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üretken Eyüpsultan Programı başlıyor
Eyüpsultan Belediyesi girişimcilik programı başlıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Üretken Akademi iş birliğinde, girişimcilik konusunda kendisini geliştirmek yada dijital alanda kariyer sahibi olmak isteyenler için “Üretken Eyüpsultan Girişimcilik Programı”nı başlatıyor. Gerçekleştirilecek program ile lise ve üniversite öğrencilerinin odaklanılan başlık ve sektörlerde kalıcı ve katma değerli proje ortaya çıkarması hedefleniyor. Program, 24 Ekim 2022’de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Üretken Akademi yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek açılış yayını ile başlayacak. Programda, sıfırdan fikir geliştirme atölyeleri, tanışma etkinlikleri düzenlenecek.

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