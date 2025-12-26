Yeni Şafak
Uşak'ta galerici kılıfıyla tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

23:2526/12/2025, Cuma
IHA
Galerici kılıfıyla tefecilik yapan şüphelilere operasyon düzenlendi.
Uşak’ta galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla, 1’i ise serbest bırakıldı. Operasyonda toplam değeri yaklaşık 26 milyon TL’yi bulan çek, bono ve senetler ele geçirildi.

Uşak’ta galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine tefecilikle mücadele kapsamında dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 24 adet çek, 3 adet bono ve 11 adet senet ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen çeklerin toplam değerinin 23 milyon 926 bin TL, bonoların 653 bin TL, senetlerin ise 1 milyon 725 bin TL olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında A.İ.S., E.S., İ.H.S., T.A. ve G.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ.S., E.S. ve İ.H.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.A. ise mahkemece serbest bırakıldı.



#Uşak
#Tefecilik
#Galeri
