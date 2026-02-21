Yeni Şafak
Uşak'ta işçi servisi şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı

21/02/2026
IHA
Öte yandan, jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, işçi servisinin Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesinde bulunan bir fabrikaya götürdüğü öğrenildi.

Uşak’ta işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Elmacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. (35) idaresindeki 64 ACN 605 plakalı servisi midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki 16 işçi hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, işçi servisinin Uşak merkezden aldığı işçileri Eşme ilçesinde bulunan bir fabrikaya götürdüğü öğrenildi.


