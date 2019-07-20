Gündem Üsküdar açıklarında bir yat alev alev yandı
İSTANBUL

Üsküdar açıklarında bir yat alev alev yandı

Üsküdar Kuzguncuk açıklarındaki "Boğaz Çocuğu" adlı yatta saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yanarak sürüklenen yatta bulunan 12 kişi denize atladı.

Haber Merkezi DHA
Alev alev yanan yattaki 12 kişi kurtarıldı
Alev alev yanan yattaki 12 kişi kurtarıldı

Denizdekiler çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan yata, Kıyı Emniyeti ekipleri denizden müdahale etti. Sürüklenerek sahile ulaşan tekneye burada da itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Polis ekipleri güvenlik amaçlı sahildekileri uzaklaştırırdı. Uzun uğraşlar sonucu tamamen söndürülen yat kulanılmaz hale geldi.

  • Yattan denize atlayan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığı, "Yat yanarak sürüklenmeye başladı. İtfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyeti de denizden müdahale etti" diye konuştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

8 kişinin bulunduğu iddia edilen tekne denizin ortasında alev aldı
OYNAT 00:31
8 kişinin bulunduğu iddia edilen tekne denizin ortasında alev aldı
İçinde 8 kişinin bulunduğu iddia edilen tekne Üsküdar açıklarında alev aldı. Yolcular, denize atlayarak kurtulurken kıyıya çekilen tekne itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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