UYAP’ı kaptırdık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Adalet Şurası”nda, ülkemizde uzun bir dönem kağıt üzerinde hukuk dönemi yaşandığını söyledi. Erdoğan, “Gerek kanun yaparken gerekse onu uygularken mihenk noktamızın daima adaletin tesisi olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir geçmişe doğru baktığımızda ne zaman adalete sıkı sıkıya sarılmışsak o zaman yükseldiğimizi, güçlendiğimizi, huzurlu ve müreffeh bir toplum haline geldiğimizi görüyoruz. Ne zaman adalet yolundan ayrılmışsak işte o zaman gerilemiş, zayıflamış, iç ve dış sorunların ağırlığı altında ezilmişizdir” dedi.

EN BÜYÜK ZULMÜ İCRA ETTİLER

Tüm zorlukları bilerek adaletin tesisi için 15 yıldır çalıştıklarını, bu alanda temel kanunların yenilenmesinden geleneksel mimariye sahip modern adliye binalarının inşasına, Ulusal Yargı Ağı UYAP’ın kuruluşuna kadar Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, “Ama bir şeyi gerçekleştiremedik, UYAP gibi çok önemli bir teknolojiyi, mekanizmayı maalesef bu bir öz eleştiridir, Feto’culara kaptırdık. Bu ağı, orayı o kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar ve oradan da gerçekten en büyük zulmü icra ettiler” ifadesini kullandı.

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BUNLARDA ADALET YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Darbe girişimi gibi dünyanın en kuralsız en vahşi saldırısını dahi hukuk devleti ilkelerinden ayrılmadan bastırabilecek dünyada başka bir ülke başka bir millet tanımıyorum. Ülkeme darbe yapanlar, senin ülkene geliyor, senin ülkendeki darbecileri koruma altına alıyorsun, bunları bize iade etmiyorsun. Bunlar sorulduğu zaman bunlar neymiş? Batı, adil davranırlarmış. Bunlarda adalet filan yok. Kendimizi aldatmayalım. Bunlar, bize ahkam kesmesinler. Bunların uygulamalarında neler yaptığını gayet iyi görüyoruz. İşte en son ABD, Reza Zarrab meselesini gördük, gördünüz. Bunun hukukla bir alakası var mı? Tamamıyla siyasi bir kararı çok açık net alabiliyorlar. Hukuka, kanuna zerre kadar saygıları yok. Kendilerinde verdikleri siyasi kararlarla kalkıp Türkiye’ye meydan okumaya yöneliyorlar. Beni bu noktada farklı görün, ben bunların bu tür kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum ve bunlara da inanmıyorum.”

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‘MOR BEYİN’ OYUNLARI BOZULDU

Erdoğan, “FETÖ’nün sadece ahlak değil akıl sınırlarını zorlayan yöntem ve hilelerine adalet teşkilatımızın gösterdiği güçlü duruş önemlidir. ByLock konusunda ortaya çıkartılan Mor Beyin uygulaması bunun en somut örneklerinden biridir. Örgüt, sırf bu uygulamayla tespit edilen terör örgütü üyelerinin suçlarını gizlemek için 11 binin üzerinde masum insanı ateşe atmaktan çekinmeyecek bir yönteme başvurmuştur. Kurumlarımızın dikkati ve çalışması sayesinde bu oyun da bozulmuştur” dedi.

Sonları yaklaştı

Erdoğan, gizli, açık tehditlerle adeta haraca bağlanan ülke ve toplumların çarpık düzeni finanse etmeye zorlandığını belirterek, “’Dünya 5’ten büyüktür’ sözümüz, küresel adaletsizliğe karşı yapılmış en büyük başkaldırıdır. Her geçen gün daha da büyük destek bulan bu itirazımızı, daha adil bir küresel yönetim düzeni kurulana kadar sürdüreceğiz. Demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku, refahı sadece kendileri için isteyip sıra başkalarına geldiğinde başımıza en büyük faşist, en büyük diktatör, en büyük sömürgeci kesilenlerin sonu yaklaşıyor. Dünya bu kadar adaletsizliği, bu kadar zulmü kaldıramaz. İnşallah tüm insanlık için daha adil, daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh günler yakındır” diye konuştu.

Kaymakamlara maaş müjdesi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Kaymakamlar Toplantısı”nda kaymakamlara ve kamu çalışanlarına müjde verdi. İlçelerinde devletin en üst düzey temsilcisi olarak görev yapan kaymakamların buna uygun özlük hakları olmasının tabii olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum” dedi.

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Saldırılar artabilir

Kaymakamlara tavsiye ve uyarılarda da bulunan Erdoğan, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda yuvanlanmış terör örgütleri ve onları destekleyen güçlerle hayati bir mücadele yürüttüğüne dikkati çekti. Erdoğan, şu ana kadar Türkiye’yi hedef alan oyunların hepsini bozduklarını, kurulan tuzakları da boşa çıkardıklarını belirterek, “Bu yıldan başlayarak önümüzdeki dönemde milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik saldırıların katlanarak artması kuvvetle muhtemeldir. Kimi zaman inanç, kimi zaman mezhep... En büyük tehlike bu, onu da söyleyeyim. Şu anda mezhebi noktada bir yapılanmayı şiddetle yürütenler de var. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Etnik unsurları şu anda egemen kılamayanlar şimdi mezhebi olarak bu işi yürütmenin gayreti içindeler” dedi.