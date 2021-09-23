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ANKARA

Uyuşmazlıklar sulh ile çözülecek

Kamu kurumlarının idari işleyişinde ve idari yargıda vatandaşın hukuki güvencesini artıran ve adalete erişimini güçlendiren önemli bir dizi değişiklik içeren yeni bir düzenleme geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uyuşmazlıklar sulh ile çözülecek
Fotoğraf: Arşiv

ABDULLAH SARİCA

Kamu kurumlarının idari işleyişinde ve idari yargıda vatandaşın hukuki güvencesini artıran ve adalete erişimini güçlendiren önemli bir dizi değişiklik içeren yeni bir düzenleme geliyor. Yargı reformu kapsamında, kişiler ile idarelerin taraf oldukları uyuşmazlıkların en az masrafla, hızlı ve dostane bir şekilde çözümlenmesi amacıyla sulh uygulamasının getirilmesi planlanıyor. Düzenleme adli yargıda görülen ve kamu kurumlarının taraf olduğu davaları da kapsayacak.

  • Uygulamada ilk derece mahkemeleri, mevcut dosyaları ile birlikte sırasına göre dosyaları karara bağlıyor. Bozma kararı verilen dosyaların ilk derece idare ve vergi mahkemeleri tarafından öncelikle ve ivedilikle görülmesi için düzenleme yapılması planlanıyor. Bu suretle yargılamaların daha fazla uzamadan sonuçlandırılması hedefleniyor. Düzenleme kapsamında idari davalarda dosyaya sonradan giren bilgi ve belgelerin taraflara tebliğinin zorunlu hale getirilmesi de planlanıyor.

HIZLI VE MASRAFSIZ

İdari uyuşmazlıkların mahkemelere gitmeden çözülmesiyle ilgili de bir düzenlemenin gündemde olduğu, bu uygulamayla vatandaşın işinin kolaylaşacağı ifade ediliyor. Vatandaş ile idarenin taraf olduğu uyuşmazlıkların en az masrafla, olabildiğince hızlı ve dostane bir şekilde çözümlenmesi amacıyla yeniden yapılandırılacak sulh uygulaması ile vatandaşın hukukunun daha iyi korunması hedefleniyor. Düzenlemenin yeni yasama döneminde TBMM’de şekillendirileceği kaydedildi.

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