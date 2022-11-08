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ANKARA

Uyuşturucu iftirası 5. kol faaliyeti: 'Kendilerine verilen görev bu'

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iftirasına sert tepki verdi: Uyuşturucu gibi insanlık suçuyla polis ve milletimize iftira atanların sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, küresel kaçakçılıklarla, uğursuzla aynı kefeye sokuyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uyuşturucu iftirası 5. kol faaliyeti: Kendilerine verilen görev bu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu parasıyla cari açığın kapatıldığı iftirasına sert yanıt verdi: Uyuşturucu gibi insanlık suçuyla polis ve milletimize iftira atanların sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Her kim Türkiye’yi terör örgütleri, küresel kaçakçılıklarla, uğursuzla aynı kefeye sokuyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir.

BU DEFA BAŞARAMAYACAKLAR

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: Türkiye 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Ama bu defa açık ve net konuşuyorum; başaramayacaklar. Milletimiz bu oyunları bozacak ferasete ve dirayete sahip olduğunu sayısız örnekle göstermiştir. Bunlar DEAŞ’ı, PKK’nın, 15 Temmuz’da FETÖ’nün, Suriye harekatlarında cümle emperyalistlerin, Avrupa’nın, Karabağ’ın işgaline karşı gardaşlarımızın yürüttüğü vatan muhaberesinde Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Kendilerine verilen görev buydu. Diyet borcu bunu gerektiriyordu. İnşallah aynı kirli oyunu bir kez daha bozacağız.

ADALETİN SİYASETİ OLMAZ

Gelişmiş ülkelerdeki demokrasi ve refah standartlarına gıpta ile bakan insanlarımız çok daha iyi imkanları sunmak için mücadele ederken her kesimden insanımızın özgürlük... Uzunca bir süre belirli grupların elinde vesayetin kılıcı olarak istismar edilen adaletin halkın ve hakkın amacına... bizim imzamız bulunuyor. Halbuki özgürlüğün de adaletin de siyaseti olmaz. Bunlar insanların en tabi haklarıdır. Amacımız bu kavramlarla siyasi polemikler çıkartmak değil. Teklifimiz siyasetin dilinin, duruşunun ve davranışının merkezine devletimizi daha güçlü milletimizi daha müreffeh yapmak için ortak hedeflerimizi koymaktır. İyi, güzeli, doğruyu, hakkı taktir etmek, bu doğrultuda katkı vermek kimseyi küçültmez aksine milletimiz nezdinde büyütür.

3,2 MİLYAR LİRA HESAPLARDA

Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Doğal gaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.

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