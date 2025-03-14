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Üzerine bantladığı 9 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Üzerine bantladığı 9 kilo uyuşturucuyla yakalandı

14:1214/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
IHA
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İnsan vicuduna bantlanmış 9 kilo uyuşturucu madde
İnsan vicuduna bantlanmış 9 kilo uyuşturucu madde

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bir şahsın üzerine sarılı vaziyette 9 kilo bonzai üretilebilecek uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. 14 Mart tarihinde yapılan çalışmalar neticesinde, ismi açıklanmayan şahsın üzerine sarılı vaziyette, yaklaşık 9 kilogram bonzai maddesi elde edilebilecek olan 324,14 gram kokain ve 89,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 9 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Uyuşturucu
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#Eskişehir

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