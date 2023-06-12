Uzmanlar sahada delil topluyor

5 işçinin şehit olduğu Ankara Elmadağ’daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı 2 cumhuriyet savcısını olayın araştırılması için görevlendirdi.

UZMANLAR SAHADA

Alınan bilgiye göre, alanın patlayıcı madde üretilen bir yer olduğu için soruşturma dikkatli bir şekilde yürütülüyor. Patlayıcı madde artıklarının etrafa dağılmasından dolayı savcılar, üç patlayıcı madde uzmanıyla birlikte çalışıyor. Bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, Roketsan ve MKE uzmanları da çalışmalara destek veriyor.

DELİLLER TOPLANIYOR

Delil toplama çalışması titiz bir şekilde devam ediyor. Soruşturmada görevlendirilen bilirkişilerin, daha önce patlayıcıların üretiminde çalışmış ve buna benzer adli olaylarda görev almış kişilerden oluştuğu öğrenildi. Delillerin toplanmasının ardından alanında uzman bilirkişilerce rapor hazırlanacak. Savcılık da soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda kararını verecek. Patlamada ihmalin tespit edilmesi durumunda, ihmali bulunan kişi

veya kişilere dava açılacak.















