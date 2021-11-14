Vahşice katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı: Şuna deli demeyin
Samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı, katilin akli dengesinin yerinde olmadığına yönelik iddialara tepki gösterdi. Mahir Mızrak, “Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı beklemeyin” dedi.
İstanbul Ataşehir’de Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in (28) nişanlısı Mahir Mızrak, katilin akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mızrak, “Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz” dedi. Katilin avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu’nun da yargılanmasını isteyen Mızrak, “Annesinin yargılanmasını istiyorum. Böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için” ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN AİLEYLE GÖRÜŞTÜ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün Başak Cengiz’in Ankara’daki ailesini ziyaret etti. Beyhan ve Avni Cengiz çiftine “Başımız sağ olsun. Hepimizin yüreği dağlandı” diyen Gül, aileyi daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Erdoğan acılı aileye “Rabbim kızımızı cenneti cemaliyle müşerref eylesin. Bu dünyada maalesef böyle caniler ne yazık ki varmış. Allah sabrımızı artırsın” diye başsağlığı diledi. Bakan Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından “Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani hak ettiği cezayı alacak” mesajını paylaştı.
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Çok zor!
Mahir Mızrak, sosyal medyada nişanlısı Başak Cengiz’le çekilen fotoğraflarının altına şu duygu yüklü mesajı yazdı: “Nur yüzlü meleğim, bakmaya doyamadığım, dokunmaya kıyamadığım Allah’ıma emanetsin. Seni çok özledim. Allah’ım sabrını ver. Çok zor çok.”
Bahçeli: Takipçisi olacağım
Başak Cengiz’in vahşice öldürülmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kayıtsız kalmadı. MHP Lideri Bahçeli sosyal medya hesabından, “Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum” mesajını paylaştı.