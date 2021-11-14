​Vahşice katledilen Başak Cengiz’in nişanlısı: Şuna deli demeyin

İstanbul Ataşehir’de Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in (28) nişanlısı Mahir Mızrak, katilin akli dengesinin yerinde olmadığı iddialarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mızrak, “Gazeteciler fotoğraf çekerken yüzünü gizlemeyi akıl eden birinin deli olduğuna inanmamızı bekleyemezsiniz” dedi. Katilin avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu’nun da yargılanmasını isteyen Mızrak, “Annesinin yargılanmasını istiyorum. Böyle bir cani yetiştirdiği için, yaptığı şeyi savunacak kadar vicdansız olduğu için” ifadelerini kullandı.

Başak Cengiz-Mahir Mızrak

ERDOĞAN AİLEYLE GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün Başak Cengiz’in Ankara’daki ailesini ziyaret etti. Beyhan ve Avni Cengiz çiftine “Başımız sağ olsun. Hepimizin yüreği dağlandı” diyen Gül, aileyi daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Erdoğan acılı aileye “Rabbim kızımızı cenneti cemaliyle müşerref eylesin. Bu dünyada maalesef böyle caniler ne yazık ki varmış. Allah sabrımızı artırsın” diye başsağlığı diledi. Bakan Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından “Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani hak ettiği cezayı alacak” mesajını paylaştı.

REKLAM

Çok zor!

Mahir Mızrak, sosyal medyada nişanlısı Başak Cengiz’le çekilen fotoğraflarının altına şu duygu yüklü mesajı yazdı: “Nur yüzlü meleğim, bakmaya doyamadığım, dokunmaya kıyamadığım Allah’ıma emanetsin. Seni çok özledim. Allah’ım sabrını ver. Çok zor çok.”

Devlet Bahçeli

Bahçeli: Takipçisi olacağım

Başak Cengiz’in vahşice öldürülmesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kayıtsız kalmadı. MHP Lideri Bahçeli sosyal medya hesabından, “Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum” mesajını paylaştı.

FOTOĞRAF 40 İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.<br><br> Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.<br><br> Namaz öncesi anne Beyhan Cengiz tabuta sarılarak kızı için ağıt yaktı. Baygınlık geçiren anneye cami bahçesinde ilk yardım uygulandı.<br><br> Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.<br> \"CENAZE ARABASIYLA GETİRDİM ONU\"<br><br>Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, \"İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş. Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş.<br>Pazar günü işi bitiyordu onu alıp gelecektim. Düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 aydır nişanlıydık, 2 yıldır beraberdik. Görevi çıkmasaydı ve oraya gitmeseydi daha erken evlenecektik. Ancak cenaze arabasıyla getirdim onu\" ifadelerini kullandı. 'GERİ DÖNECEKTİN, GELİN OLACAKTIN YAVRUM'<br><br><br>Bu arada sinir krizi geçiren Beyhan Cengiz, kızının tabutuna sarılarak, 'Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim' diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi.<br> O sırada Cengiz’in yanındakiler anneyi omuzlarına alarak cami dışına çıkardı. Beyhan Cengiz, gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Başak Cengiz’in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.<br> OLAY<br><br>İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti. Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı. Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz gözyaşlarıyla uğurlandı: Acılı anne ve nişanlısından yürek burkan sözler İstanbul Ataşehir'de sokak ortasında hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in (28) cenazesi, Ankara'da sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, "İdam getirsinler. Pazar günü alıp gelecektim ben onu ancak cenaze arabasıyla getirdim. Görevi İstanbul'a çıkmasa evlenecektik" dedi. Kızının tabutuna sarılan acılı anne de "Yavrumu dalından kopardılar, yavrum doğradılar, yavrumu bizden ayırdılar. Geri dönecektin, gelin olacaktın yavrum. Kuzum benim" diyerek feryat ederken baygınlık geçirdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder