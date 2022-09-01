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EĞİTİM

Vakıf üniversitelerinin maliyeti kontenjanı boş bıraktı

Bu yıl da devlet üniversitelerinde açılan 14 bin 446 tıp fakültesi, 5 bin 895 diş hekimliği fakültesi ve 2 bin 654 eczacılık fakültesi kontenjanının tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinde ise ciddi oranda boşluk oluştu. Uzmanlar vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanın sebebinin artan ücretler olduğunu söyledi.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Vakıf üniversitelerinin maliyeti kontenjanı boş bıraktı
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2022 YKS tercihlerinde adaylar tıp, diş hekimliği, eczacılık bölümleri için açılan kontenjanı doldurdu. Bu alanlarda eğitim veren vakıf üniversitelerinde ise açılan 6 bin 163 kişilik kontenjanın 3 bin 140’ı boş kaldı. Uzmanlar vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanın sebebinin artan ücretler olduğunu söyledi.

DEVLETTEKİ KONTENJAN DOLDU

  • Bu yıl da devlet üniversitelerinde açılan 14 bin 446 tıp fakültesi, 5 bin 895 diş hekimliği fakültesi ve 2 bin 654 eczacılık fakültesi kontenjanının tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinde ise ciddi oranda boşluk oluştu. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Gaziantep’teki vakıf üniversitelerinde tıp, diş hekimliği, eczacılık bölümlerinin kontenjanı boş kaldı.

6 YILLIK TIP EĞİTİMİ 1 MİLYON TL

Uzmanlar vakıf üniversitelerindeki boş kontenjanın fiyat artışından kaynaklandığını söylüyor. KKTC hariç Türkiye’de bulunan vakıf üniversitelerinde bu sene açılan 3 bin 273 kişilik tıp fakültesi kontenjanının 501’i boş kaldı. Diş hekimliği fakültesi için açılan 2 bin 603 kişilik kontenjanın 2 bin 383’ü boş kalırken eczacılık fakültesi için açılan bin 287 kişilik kontenjanın ise bin 256’sı boş kaldı. Bir özel üniversitenin tıp fakültesi ücreti, 2022-2023 dönemi için 148 bin 255 TL olarak belirlendi. Söz konusu özel üniversitede tıp okumak isteyen bir aday 6 yıllık eğitim sürecinde yaklaşık bir milyon Türk Lirası ücret ödemesi gerekiyor.

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