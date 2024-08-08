Vali Davut Gül: 747 operasyonda 119 suç çetesi çökertildi

İstanbul valisi Davut Gül İstanbul Emniyet Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Vali Gül, toplantıda 2024'ün ilk 7 ayında İstanbul'da yaşanan olaylara ilişkin emniyet verileri açıklandı.





“Güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde 2 terör eylemi engellendi"

Toplantıda verileri açıklayan Vali Davut Gül, "Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi, daha da güvenli bir kent haline getirmek için 7 gün 24 saat, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki İstanbul'umuzun huzuru, Türkiye'mizin huzuru demektir. Bu yılın ilk 7 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 336 operasyonda 4 bin 887 şahıs yakalandı, 447 şahıs tutuklandı, 483 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Sadece son bir ayda PKK/KCK'ya 43, FETÖ'ye 61, dini istismar eden terör örgütlerine 94, sol terör örgütlerine 7 operasyon düzenlendi. 413 şahıs yakalandı, 52 şahıs tutuklandı, 60 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde biri bombalı olmak üzere 2 terör eylemi engellendi" dedi.





“747 Operasyonda 119 suç çetesi çökertildi"

Vali Gül, "Güvenlik güçlerimiz İstanbul'da başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda 2024 yılının ilk 7 ayında 747 operasyonda 119 suç çetesi çökertildi. 3 bin 583 şahıs yakalandı, bin 677 şahıs tutuklandı, 708 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 33 milyar 411 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Altını çizerek söylüyorum yaklaşık 1 milyar dolarlık suçtan elde edilen mal varlığına el konulmuş oldu. Sadece Temmuz ayında yapılan 23 operasyonda 15 suç çetesi çökertildi. 10 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının şehrimizin, hemşehrilerimizin huzurunu bozmasına izin verilmedi. Bundan sonra da verilmeyecek" diye konuştu.





“Geçen yılın aynı dönemine göre büyük başarılar elde ettik"

Gül, "Şehrimizdeki herkesin hukukunu korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Bu anlayışla bu yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Sayın Bakanımızın öncülüğünde büyük başarılar elde ettik. Ekranda gördüğünüz üzere kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçun yüzde 10, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçun ise yüzde 24 oranında azalması sağlandı. Bu suçlardan kişilere karşı işlenenlerde yüzde 98, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 79 aydınlatma oranlarıyla Türkiye ortalamasının üzerinde başarıya ulaşıldı. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 55, yankesicilik yüzde 45, oto hırsızlığı yüzde 43, evden hırsızlık yüzde 36 oranında düştü. Çeşitli suçlardan kimi beş, kimi on ve daha fazla yıldır aranan 105 bin 176 şahıs yakalandı. Sadece dolandırıcılık suçuyla ilgili daha çok çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Bu konuda istediğimiz hedeflere ulaşabilmek için hemşehrilerimizin daha bilinçli olmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.





“Asker uğurlamaları sebebiyle vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına asla müsamahamız yok"

İstanbul'daki trafik faaliyetlerine ilişkin de konuşan Vali Gül, "Günün her saati trafik akışı olan şehrimizde 5 bin 236 personel, 811 ekiple görevimizin başındayız. Güvenli ve akıcı bir trafik için yılın ilk 7 ayında 10 milyona yakın denetim yaptık. 29'u motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere meydana gelen 81 ölümlü kazada maalesef 94 vatandaşımız hayatını kaybetti. 22 bin 420 vatandaşımız yaralandı. 5'i motosiklet ve motorlu bisiklet olan bu ölümlü kazaların 13'ü son bir ayda meydana geldi. Buradan sizler aracılığıyla sürücülerimize, yayalarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına uyalım. Çok önem verdiğimiz bir konu da şu; Asker uğurlamalarında, düğünlerde konvoy yapılarak trafiğin aksatılmasına, silah kullanılmasına bu şekilde vatandaşlarımızın huzurunun bozulmasına asla müsamahamız yok" ifadelerini kullandı.





"100 mobil göç noktası aracımızla 420 bine yakın yabancının kontrolü gerçekleştirildi"

Gül, "Bir diğer başlığımız, artık küresel bir sorun haline gelen göç. Şehrimizin hedef ve geçiş noktasında olması sebebiyle bu alanda mücadelemize devam ediyoruz. 1 milyon 74 bin 400 yabancının yaşadığı şehrimizde yılın ilk yedi ayında vize muafiyeti veya ikamet süresi sona eren 191 bin 716 yabancı çıkış yaptı. 31 bin 765 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine geri döndü. Göçmen kaçakçılığına yönelik 174 operasyonda 420 şahıs yakalandı, 119 şahıs tutuklandı, 56 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonların 44'ü son bir ayda yapıldı. Dünyada bir ilk olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla Ocak ayından Temmuz sonuna kadar 420 bine yakın yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 42 bin 709 düzensiz göçmen tespit edildi" dedi.





“Plaj olarak işletilmeyen yerlerde lütfen ama lütfen denize girilmesin"

Son olarak denizde boğulma vakalarının artışına ve bu konuda alınan tedbirlere değinen Gül, "Cankurtaranın olmadığı saatlerde ya da plaj olarak işletilmeyen yerlerde lütfen ama lütfen denize girilmesin. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde, denizin dalgalı olması sebebiyle maalesef boğulma vakaları artıyor. Bu yıl içerisinde de 44 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bundan sonra hem kurumlarımızın alacağı tedbirler hem de vatandaşlarımızın bu anlamda kurallara riayet etmesiyle birlikte boğulma vakaları sıfırlanır. Bu meseleye bir istatistik olarak bakmıyoruz. 1 vatandaşımızın bile tırnağına zarar gelsin istemiyoruz" diye konuştu.



