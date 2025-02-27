Vali Gül 12 projeyi açıkladı: İhtiyaç sahiplerine 15 bin TL kira, gençlere 100 bin TL evlilik desteği

Valilik önderliğinde ve 39 kaymakamlığın işbirliğinde üstün zekalı, yetenekli ve dezavantajlı çocuklar için başta eğitim olmak üzere, kültürel faaliyetler, sağlık hizmetleri, sosyal yardım faaliyetleri ile sportif faaliyetleri içeren projeler hayata geçiriliyor.





Şişli'deki proje tanıtım toplantısında konuşan Davut Gül, sosyal projelerle şehre katkı sunmaya gayret ettiklerini söyledi. Projeleri kısaca tanıtacaklarını kaydeden Gül, "Bu ve bunun dışındaki projelerde gerek sivil toplum kuruluşlarımız gerekse diğer kuruluşlar, hayırseverler bizimle çalışmak isterlerse hiçbir ön yargımız olmadan İstanbul'a katkı sunacak herkesle çalışabiliriz." dedi.





Gül, vakfın üstün zekalı, özel yetenekli ve dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalarının bulunduğunu ve bunlardan birinin diğerinin alternatifi olmadığını belirtti.

Kamu kurumlarının üzerine düşeni yaptığını anlatan Gül, şöyle devam etti:





"Sosyal hizmetler, sadece İstanbul'da 83 bin kişiye evde bakım parası veriyor. Devletimiz, milletimizden aldığı güçle imkanlar ölçüsünde bunlara bakan ailelerine aylık düzenli para veriyor. Bir diğeri, sosyal ekonomik destek dediğimiz 50 bin 300 aileye veriliyor. Bu parayı vermezseniz ailenin huzuru bir şekilde bozulacak ve çocuğu da kurum bakımına almak zorunda kalacağız. Koruyucu, önleyici tedbir anlamında sadece iki kategoride yılda 10 milyar liraya yakın devletimiz para harcıyor."





Programa destek olan hayırseverlere, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Gül, projelere ilişkin bilgi verdi.





"Türkiye Yüzyılı Çocukları" Projesi





"Türkiye Yüzyılı Çocukları" Projesi'yle üstün zekalı ve yetenekli çocukların desteklenmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak birinci olan ve Anadolu'nun her yerinden İstanbul'daki liseleri tercih eden tüm öğrencilere eğitim bursu veriliyor.





Deprem bölgesindeki illerde sınava giren ve bir yanlışı olan, İstanbul'da eğitimlerine devam eden öğrencilere de burs sağlanıyor. Hayırseverlerin desteğiyle vakıf tarafından 850 öğrenciye her ay verilecek 5 bin lira tutarındaki bursla temel giderlerine destek olunması hedefleniyor.





"Kardeş Aile" Projesi





"Kardeş Aile" Projesi de İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İstanbul Çocukları Vakfı işbirliğinde yürütülüyor.





Projeyle 39 ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında kayıtlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlardan kirada yaşayan ve mağduriyeti tespit edilen yetim çocukların ailelerine aylık 15 bin lira kira yardımı yapılması hedefleniyor. Davut Gül, evi olmayan bin 277 aileye hayırseverlerin desteğiyle düzenli kira desteğinde bulunacaklarını açıkladı.





"Ödevevi" Projesi de İstanbul'da çocukların okuldan koparak suça sürüklenme ihtimalini ortadan kaldırmak ve dijital bağımlılık başta olmak üzere onları tehdit eden sorunlardan uzaklaştırmak amacıyla hayata geçirildi.





İstanbul genelinde dezavantajlı mahallelerde yaşayan, uygun çalışma ortamı bulunmayan, ödevlerini yapmakta zorluk çeken çocukların, eğitmenlerin rehberliğinde ödevlerini yapabilecekleri, içinde kütüphane, derslik, bilgisayar, yazıcı ve internet gibi donanımların bulunduğu ödev evleri kuruldu.





Proje kapsamında kuruluş maliyeti 300 biner lira olan 158 ödev evi hizmete açıldı.





Davut Gül, suça sürüklenen çocuklara bakıldığında bir kısmının ortaokul terk olduğuna dikkati çekerek, 3'üncü ve 4'üncü sınıfa gelindiğinde ders çalışma imkanı olmayan çocukların akran zorbalığı veya başka şekilde okulu terk ettiklerini gördüklerini anlattı.





"Sokakta Kimse Kalmasın" Projesi





Bu proje kapsamında evsiz vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe destekleri ve İstanbul Valiliğinin koordinesinde otel ve geçici konaklama merkezlerinde misafir ediliyor. Proje, evsiz vatandaşlara STK ve gönüllülerin desteğiyle konaklayacakları mekanlar sağlamanın yanı sıra sağlık, eğitim-istihdam, psikososyal destekle rehabilite edilmelerini, toplumla entegre olmalarını hedefliyor. Geliri olmayan evsiz vatandaşların, kendilerine düzen kurana kadar her ay 8 bin lira yardımla desteklenerek hayata yeniden tutunmaları amaçlanıyor.





"Öğrenerek İyileşiyoruz" Projesi ile sağlık sorunları nedeniyle bir aydan uzun süre okula devam edemeyen veya hastanelerde yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri amacıyla Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları işbirliğinde açılan hastane sınıflarının yaygınlaştırması hedefleniyor.





Proje, gönüllü, refakatçi ve velilere yönelik çalışmaları da içeriyor. Hayırseverlerin isminin verileceği, her bir hastane sınıfının maliyeti 420 bin lira, oyun odası kurulumu ise 120 bin lira olarak belirlendi. Davut Gül, tedavi süreci devam eden çocukların eğitimde geri kalmamaları gerektiğini vurgulayarak, bu projeyle çocukların sosyalleşmesine katkı sağlandığını ifade etti.





"Engelsiz Sınıflar, Mutlu Çocuklar" Projesi





Bu projede de kent genelinde özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimlerini artırarak eşitlikçi ve kaliteli eğitim ortamının oluşturulması hedefleniyor. Projenin ilk aşamasında belirlenen 100 okulda özel eğitim sınıfı açılması planlanıyor. Hayırseverlerin isminin verileceği özel eğitim sınıfının maliyeti ise 350 bin lira olarak belirlendi.





"Ailemiz İstanbul" Projesi





Proje kapsamında hane ziyaretlerinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kayıtlı mağdur ailelere gıda yardımı başta olmak üzere farklı yardım türlerinde ayni ve nakdi destekte bulunuluyor.





Vakıf tarafından il genelinde mağduriyeti tespit edilen 840 bin hanenin bulunduğu, yardıma muhtaç dezavantajlı grupta yer alan ailelere 3 bin lira nakdi gıda desteği ve gıda kartının temin edileceği belirtiliyor.





"Çocuk Evleri" Projesi





Projede, Valilik koordinasyonunda başta çocuk ihmal ve istismarı olmak üzere her türlü dilencilikle mücadele kararlı şekilde sürdürülüyor. Dilenciliğe zorlanan çocukların aileleri tespit edilerek rehberlik hizmeti ve maddi yardım sağlanıyor. Ekonomik sebepler ortadan kalktığı halde aileleri tarafından istismar edilen çocuklar devlet korumasına alınıyor.





Hedef kitle, ihtiyaç sahibi gençler





"Evlilik Yardımı" Projesi, evlenmeye karar vermiş ancak ekonomik zorluklarla karşılaşan, sosyal yardım alan ya da belirli gelir düzeyinin altında bulunan 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerin temel ev eşyası alımına yönelik 100 bin lira destek sağlamayı hedefliyor.





Vali Gül, 2025'in ''Aile Yılı'' olduğunu hatırlatarak, hedef kitlelerinin ihtiyaç sahibi gençler olduğunu, onları destekleyeceklerini söyledi.





"Enstrümansız Okul Kalmasın" Projesi'yle, okulların enstrüman ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor.





Proje kapsamında yüzlerce okula müzik sınıfı yapıldı, enstrüman ve müzik malzemeleri alındı.





"Sanat Atölyeleri" Projesi'yle her biri kendi alanlarında uzman öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilere resim, heykel, seramik gibi sanat dallarında nitelikli eğitim sunulması hedefleniyor.





"Bilişim Teknolojileri Sınıfları" Projesi kapsamında da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullarda modern altyapılarla donatılmış, maliyetleri birer milyon lira olan bilişim teknolojileri ve yazılım derslikleri kuruluyor.





- "Geçen sene 300 okulumuzda müzik sınıfı oluşturduk"





İstanbul'da 32 derslikli okulun yapım maliyetinin 150-200 milyon lira olduğunu söyleyen Gül, "Geçen sene 300 okulumuzda müzik sınıfı oluşturduk. Bu yıl 300 okulda daha oluşturacağız. Toplam 3 bin okulumuz var. Bakanlığımızın, Valiliğimizin, STK'lerin ve hayırseverlerin katkılarıyla inşallah bu hizmetleri gerçekleştireceğiz.'' dedi.





Programa bazı milletvekilleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, iş, medya ve sanat dünyasından davetliler katıldı.



