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Van merkezli dört ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı

Van merkezli dört ilde jandarmanın düzenlediği 'tefeci' operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Olayı öğrenen 70'e yakın mağdur şikayetçi olmak için jandarmaya başvurdu.

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Haber Merkezi DHA
Van merkezli dört ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı
Tefecilere operasyon.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ile Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilere yönelik çalışma başlattı. Van Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve altı ay süren takiple jandarma ekiplerince tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Van merkezli Kütahya, Tekirdağ ve Bilecik'teki baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca ve silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek, 300'e yakın Kalaşnikof mermisi, 9 çek, 61 senet, para alışverişine ait 49 alacak-verecek not defteri, 11 cep telefonu, 11 SIM kartı, 3 hafıza kartı, 1 video kayıt cihazı, 10 flash bellek, 1 tablet, 10 CD, 3 PTT makbuzu, 38 banka dekontu, 115 para alışverişine ait not kağıdı ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında ise 29 milyon lire para hareketi olduğu tespit edildi.

Olayı öğrenen mağdurlar şikayetçi olmak için jandarmaya başvurdu. Şu ana kadar 70'e yakın mağdurun ifadesi alındı.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 10 şüpheli Muradiye ilçesinde, 4'ü ise Kütahya, Tekirdağ ve Bilecik'te işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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