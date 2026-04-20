Van'da 89 kilo 434 gram uyuşturucu ele geçirildi

12:3320/04/2026, Pazartesi
Foto: Arşiv.
Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 89 kilo 434 gram uyuşturucu ile 162,92 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 57 kilo 700 gram skunk, 31 kilo 480 gram sentetik uyuşturucu, 254 gram eroin ve 162,92 litre asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



