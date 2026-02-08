Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da gümrük kaçağı 1850 kilogram gıda maddesi ele geçirildi

Van'da gümrük kaçağı 1850 kilogram gıda maddesi ele geçirildi

17:258/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Van
Van

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı 1850 kilogram gıda maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çamlık Yol Kontrol ve Arama Noktasında icra edilen faaliyette 1850 kilogram İran menşeli gıda maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K ve C.E hakkında adli işlem yapıldı.





#Başkale
#İl Jandarma Komutanlığı
#kaçakçılık
#van
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool Man City maçı saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler