Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da kaçak inci kefali avlayan 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi

Van'da kaçak inci kefali avlayan 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi

12:5811/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
3 bin 820 kilogram avlanmış balık, 3 şişme bot, 2 bin 245 metre ağ ele geçirildi
3 bin 820 kilogram avlanmış balık, 3 şişme bot, 2 bin 245 metre ağ ele geçirildi

Van'da kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-10 Mayıs'ta yapılan 24 operasyonda, 3 ton 820 kilogram inci kefali, 3 şişme bot,​ 2 bin 245 metre ağ ele geçirildi, kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 15 kişiye 216 bin 905 lira ceza verildi.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda kaçak avlanmış 3 ton 820 kilogram inci kefali ele geçirilirken, 15 şahıs hakkında toplam 216 bin 905 TL idari para cezası uygulandı.


Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığınca karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında yürütülen koruma ve önleme çalışmaları devam ediyor. 4-10 Mayıs tarihleri arasında müdahale edilen 24 olayda 3 bin 820 kilogram avlanmış balık, 3 şişme bot, 2 bin 245 metre ağ ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 15 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılarak, toplam 216 bin 905 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.



#van
#kefal
#inci kefali
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM AİS girişi ekranı: Aday İşlemleri Sistemi ÖSYM şifresi nasıl alınır?