Van'da okul kıyafetlerine yeni düzenleme: 4 yıl geçerli olacak

2024 Aralık ayında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğrencilerin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik" kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda kıyafet kararları katılımcı bir süreçle belirlendi. Van'daki okullarda da bu kapsamda yapılan toplantılarda alınan kararlar, öğrenci, veli ve öğretmenlerin ortak görüşleriyle şekillendirildi.





Okul-aile birlikleri ve öğretmenler kurullarının onayıyla alınan kararlar doğrultusunda bazı okullar okul forması uygulamasına geçerken, bazı okullarda serbest kıyafet kararı alındı. Tüm kararlar tutanak altına alınarak ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirildi.





Yönetmelik gereği belirlenen kıyafetlerin ekonomik, sade ve kolay ulaşılabilir olması şartı aranırken, bu kıyafetler en az dört yıl boyunca değiştirilemeyecek. Ayrıca öğrencilere özel gün ya da etkinliklerde yüksek maliyetli özel kıyafetlerin zorunlu tutulamayacağı da açık şekilde belirtildi.





Kıyafetlerde herhangi bir ayrımcı simge, baskı veya özel sembole yer verilmediği vurgulandı. Sağlık sorunları nedeniyle özel kıyafet kullanması gereken öğrenciler için ise belge sunmaları şartıyla gerekli düzenlemeler yapıldı.





Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda, uygulamalı derslerde kullanılmak üzere önlük, tulum gibi iş kıyafetleri okul yönetimlerinin onayıyla kullanılmaya başlandı.



