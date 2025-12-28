Yeni Şafak
Van’da yürekleri ısıtan görüntüler: Trafik polisleri çocuklarla kartopu oynadı

22:0828/12/2025, Pazar
IHA
Trafik polisleri, kartopu oynayan çocukların mutluluğuna ortak oldu
Van'da trafik polisleri verdikleri mola sırasında kartopu oynayan çocuklarla bir araya gelerek karla oynadı. Çocukların mutluluğuna ortak olan polislerin o anları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Van’da kar yağışıyla kent beyaza bürünürken, soğuk havaya rağmen yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Görev başındaki trafik polisleri, karın tadını çıkaran çocuklara eşlik ederek onlarla kartopu oynadı.


Şehir merkezinde meydana gelen görüntülerde, trafik akışını düzenleyen polis memurlarının kısa bir mola sırasında çocuklarla bir araya gelmesi dikkat çekti. Kartopu oynayan polisler, çocukların neşesine ortak olurken ortaya samimi ve tebessüm ettiren kareler çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen bu anlar, sosyal medyada da ilgi gördü. Görüntüler, polis ile çocuklar arasındaki sıcak ilişkiyi ve toplumsal dayanışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Soğuk kış gününde yaşanan anlamlı anlar, Van’da hem çocukların hem de izleyenlerin yüzünde gülümseme oluşturdu. Kartopu oyunu sonrası polis memurları ile çocuklar kucaklaşarak bölgeden ayrıldılar.



