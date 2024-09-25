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Van
Van'ın Çatak ilçesinde bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak ilçesinde bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

10:2525/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK'ya J-SİHA destekli operasyon düzenlendi.
Terör örgütü PKK'ya J-SİHA destekli operasyon düzenlendi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Gürz-16' operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Zırhlı Araçlar ve J-SİHA ile icra edilen keşif gözetleme faaliyetinde tespit edilen bir terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen “GÜRZ-16” operasyonunda etkisiz hale getirildi.

#Van
#Çatak
#Gürz-16

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