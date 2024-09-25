Van'ın Çatak ilçesinde bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Zırhlı Araçlar ve J-SİHA ile icra edilen keşif gözetleme faaliyetinde tespit edilen bir terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen “GÜRZ-16” operasyonunda etkisiz hale getirildi.