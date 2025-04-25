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VASKİ ana su hattındaki arızaları giderdi

VASKİ ana su hattındaki arızaları giderdi

04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ana su hattına yeniden su verilmeye başlandı.
Ana su hattına yeniden su verilmeye başlandı.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Van’ın ana su içme hattında oluşan 13 arızayı onardı. VASKİ, 48 kilometre uzunluğundaki bin 500 milimetrelik ana içme suyu terfi hattında oluşan 13 arızanın onarılması için iki gün önce çalışma başlatmıştı. İçme Suları Dairesi Başkanlığının organizasyonunda büyük su kaybına neden olan arızaların giderilmesi için aralıksız çalışan içme suyu ekipleri, söz konusu arızaları planladığı sürede tamamladı. Yapılan çalışma ile vatandaşı mağdur etmeden su kayıplarına son verilirken, ana su hattına yeniden su verilmeye başlandı. VASKİ Genel Müdürü Emre Eşme, Van’ın ana su içme hattında oluşan 13 arızayı kısa zamanda onardığı için çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.


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#su içme hattı
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