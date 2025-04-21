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Ambulans uçak iki günlük bebek için havalandı: Van'dan İstanbul'a getirildi

Ambulans uçak iki günlük bebek için havalandı: Van'dan İstanbul'a getirildi

23:2321/04/2025, Pazartesi
AA
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Van'da kalp rahatsızlığı olan 2 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.
Van'da kalp rahatsızlığı olan 2 günlük bebek ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Van'da 2 gün önce dünyaya gelen down sendromlu bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören down sendromlu 2 günlük bebeğin, ileri tetkik ve tedavi için sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Van'a ambulans uçak gönderildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla Van Ferit Melen Havalimanına götürülen bebek, ambulans uçağa alınarak İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


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