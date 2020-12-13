'Vatan, millet' dedi, polise küfürler yağdırdı

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Acem Bulvarında bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve aşırı alkol aldıktan sonra kaldığı eve gelmek isteyen Latif M. (39) sokakta ve apartman içinde nara atarak bağırmaya başladı.

İHA

Rahatsız olan mahalle sakinleri durumu 112 acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsa kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle işlem yapmak istedi. Şahsı oturduğu daireye götürmek isteyen polis ekiplerinin davetini reddeden alkollü şahıs daha sonra polis ekiplerine mukavemette bulunarak zorluk çıkarttı.

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Bu sırada kendine de zarar veren şahsın düşerek yüzünden yara alması sonucu polis ekipleri alkollü şahsı hastaneye götürmek istedi. Polis ekiplerine direnmekten vaz geçmeyen Latif M. aşırı alkolün etkisiyle ayakta durmakta bile güçlük çekerken, ekiplerce polis otosuna bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

İHA

POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Elleri kelepçelenen Latif M. vatan millet sözleriyle polis ekiplerinin kollarında acil servise getirildi. Burada vatan millet diyerek girdiği hastanede, “Hareketlere bak, yaptığınız hareketlere bak. Yakışıyor mu size ağabey? Ağabey yakışıyor mu size? Rezil edin beni, rezil edin. Yazıklar olsun size” diye polis ekiplerini suçlarken, elindeki kelepçeleri göstererek, “Harekete bak ya, harekete bak. Başka bir şey demiyorum” dedi. Polis memurlarının alkollü şahsa görevlerini yaptığını hatırlatması üzerine, “Göreviniz beni rezil etmek mi? Görevinizin” diyerek polis memurlarının yaptığı göreve hitaben küfretti. “Müdürüm lan ben, göreviniz bu mu? Ben vatana millete hayırlı bir insanım. Sizin görevinizin” diyerek küfürler yağdırmaya devam eden Latif M. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis memurlarının güçlükle ayakta tutmaya çalıştığı Latif M., “Döv lan beni, döv, döv beni” diye bağırdı.

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İHA

BASIN MENSUPLARINI DA TEHDİT ETTİ

Ardından kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarının konuşan Latif M., “Çek kardeşim beni, Aksaray’da 600 kişinin müdürü olarak, 600 kişinin müdürüyüm ben. Benim düştüğüm durumlara bak. İşimden eve geliyordum. Beni rehin aldılar. Neden biliyor musun? Yemiyor kimsenin” şeklinde konuştu. Basın mensuplarının, “Alkollüsünüz ama” sorusuna ise, “Alakası yok. Ben alkollü müyüm? Hadi seninle araba kullanalım. Bunlar yandaş medya kardeş. Bunlar yandaş medya. Sizinle de görüşeceğiz. Devam edin, çekin” diyerek basın mensuplarına da tehditler savurdu.

POLİS MEMURLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Polise zor anlar yaşatarak küfreden, tehdit eden ve hakaretlerde bulunarak mukavemette bulunan Latif M.’den polis memurları şikayetçi oldu. Polise mukavemetten hakkında yasal işlem başlatılan Latif M. polis ekiplerinin alkol metresine de üflemezken, hastanede de kan vermediği için alkol promili tespit edilemedi. Polise görevini yaptırmamaktan da işlem yapılan Latif M.’ye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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