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Gündem Kocaelide kabus gibi gece Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler
KOCAELİ

Kocaeli'de kabus gibi gece: Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir vatandaşın evi, kimliği belirsiz şahıslar tarafından pompalı tüfeklerle kurşuna dizildi. Ekipler, eve ateş açan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı.

Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Bilen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Ç. isimli vatandaşın evinin önüne gelen kimliği belirsiz şahıslar pompalı tüfekle vatandaşın evini kurşuna dizdi.

İHA

Nevzat Ç. içerisinde bulunduğu eve 8 el ateş açan şahıslar daha sonra olay yerine geldikleri araçla kayıplara karıştı. Nevzat Ç. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı.

İHA
  • Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde evin penceresine çok sayıda kurşunun isabet ettiği belirlendi. Ekipler, eve ateş açan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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