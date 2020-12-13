Kocaeli'de kabus gibi gece: Pompalı tüfeklerle evi kurşuna dizdiler

Ekonomi

Assan Foods 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor: Türk sosları dünyayı sardı

Türkiye’nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisi Assan Foods, 350 çeşit sosunu 70’ten fazla ülkeye ihraç ediyor. Colorado ile 440 şubesi olan Çin Walmart’ta en beğenilen sos markası olduklarını söyleyen Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, “Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amerikalı Amazon ve Dollar General ile görüşüyoruz” dedi.