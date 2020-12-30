Vatandaşı zehirleyeceklerdi: Yeni yıl öncesi 2,5 ton sahte içki ele geçirildi

Kaçak içkilerin piyasa değerinin 550 bin lira olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi 39 ilçede son bir haftada merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız yerlerde sahte içki üretimi yapan iş yeri ve depolara yönelik operasyon düzenledi.

788 iş yeri denetlendi

Ekipler, sahte alkol kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının önlenmesi için yaptığı çalışmalarda, 788 iş yerini denetledi. Yaklaşık 2,5 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda, çok sayıda içki bandrolü ve etiketi, dolu ve boş içki şişeleri, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca fişeği ile alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

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Operasyonlarda, ikametlerini sahte içki imalathanesine dönüştüren ve apartmanların bodrum katlarını ürettikleri sahte içkilerin depolanmasında kullanan 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. Ele geçirilen malzemeler, müdürlüğün Kumkapı'daki deposunda basına sergilendi.

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GÜNDEM Maltepe'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 120 litre alkol ele geçirildi

FOTOĞRAF 6 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü içeceklere olan talep nedeniyle piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Kocaeli genelinde 115 iş yeri kontrol edilirken, bu iş yerlerinde 35 şişe sahte alkollü içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirildi. Ekiplerin bir iş yerinde yaptığı aramada kenara ayrılan el yapımı içkilerin üzerinde ise 'Bunlar zehirli dikkat' yazılı not bulundu. Operasyon kapsamında 2 kiş hakkında Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem, 1 kişi hakkında ise Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçundan idari işlem yapıldı. Sahte içkilerin üzerinde 'Bunlar zehirli dikkat' notu bulundu Sahte içkilerin üzerinde 'Bunlar zehirli dikkat' notu bulundu Sahte içkilerin üzerine yazmışlar: Bunlar zehirli dikkat Kocaeli'de, polisin yeni yıl öncesinde yaptığı operasyonda 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirildi. Bir iş yerinde kenara ayrılan sahte içkilerin üzerinde 'Bunlar zehirli dikkat' yazılı not bulundu.

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