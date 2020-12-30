Gündem Vatandaşı zehirleyeceklerdi Yeni yıl öncesi 2,5 ton sahte içki ele geçirildi
İSTANBUL

Vatandaşı zehirleyeceklerdi: Yeni yıl öncesi 2,5 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul'un 39 ilçesinde yılbaşı öncesi son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2,5 ton sahte içki ele geçirildi. İkametlerini sahte içki imalathanesine dönüştüren ve apartmanların bodrum katlarını ürettikleri sahte içkilerin depolanmasında kullanan 8 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Kaçak içkilerin piyasa değerinin 550 bin lira olduğu öğrenildi.
Kaçak içkilerin piyasa değerinin 550 bin lira olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi 39 ilçede son bir haftada merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız yerlerde sahte içki üretimi yapan iş yeri ve depolara yönelik operasyon düzenledi.

788 iş yeri denetlendi

Ekipler, sahte alkol kaynaklı zehirlenme ve ölüm vakalarının önlenmesi için yaptığı çalışmalarda, 788 iş yerini denetledi. Yaklaşık 2,5 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda, çok sayıda içki bandrolü ve etiketi, dolu ve boş içki şişeleri, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca fişeği ile alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu.

Uzmanından 'sahte içki' uyarısı: Öldürmezse kör ediyor
HAYAT
Uzmanından 'sahte içki' uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Sahte içki kâbusu: Sekiz şehirde 44 kişi öldü
GÜNDEM
Sahte içki kâbusu: Sekiz şehirde 44 kişi öldü
  • Operasyonlarda, ikametlerini sahte içki imalathanesine dönüştüren ve apartmanların bodrum katlarını ürettikleri sahte içkilerin depolanmasında kullanan 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. Ele geçirilen malzemeler, müdürlüğün Kumkapı'daki deposunda basına sergilendi.

Maltepe'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 120 litre alkol ele geçirildi
GÜNDEM
Maltepe'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 120 litre alkol ele geçirildi

Sahte içkilerin üzerine yazmışlar: Bunlar zehirli dikkat
FOTOĞRAF 6
Title
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde alkollü içeceklere olan talep nedeniyle piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik operasyon yaptı.
Title
Operasyon kapsamında Kocaeli genelinde 115 iş yeri kontrol edilirken, bu iş yerlerinde 35 şişe sahte alkollü içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirildi.
Title
Ekiplerin bir iş yerinde yaptığı aramada kenara ayrılan el yapımı içkilerin üzerinde ise 'Bunlar zehirli dikkat' yazılı not bulundu.
Title
Operasyon kapsamında 2 kiş hakkında Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem, 1 kişi hakkında ise Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçundan idari işlem yapıldı.
Title
Sahte içkilerin üzerinde 'Bunlar zehirli dikkat' notu bulundu
Title
Sahte içkilerin üzerinde 'Bunlar zehirli dikkat' notu bulundu
Sahte içkilerin üzerine yazmışlar: Bunlar zehirli dikkat
Kocaeli'de, polisin yeni yıl öncesinde yaptığı operasyonda 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirildi. Bir iş yerinde kenara ayrılan sahte içkilerin üzerinde 'Bunlar zehirli dikkat' yazılı not bulundu.


Abone Ol Google News
Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

​2013'ten bu yana kurulu olan iskele sökülünce detaylar belirdi.
Bakan Selçuktan okul açıklaması

Bakan Selçuk'tan okul açıklaması

"​Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız farklı..."
Rusya İHA’ları düşürmek için yeni lazer silahları geliştiriyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

​Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem..

Gerekçe: Haksız rekabet

Gerekçe: Haksız rekabet

​Yargıtay'ın ucuz ekmek satışı ile ilgili kararı çıktı.

Havada dengeler tamamen değişiyor
"Bunlar zehirli dikkat"

"Bunlar zehirli dikkat"

​Piyasaya sürülecek sahte içkilerin üzerine yazmışlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.