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ANKARA

Vatandaşın başvurusu sonuçsuz kalmıyor

Emniyet, vatandaşlar tarafından son 5 ayda gerçekleştirilen 335 bin 469 başvurudan 320 bin 905’ini sonuçlandırdı.

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Ankara Yeni Şafak
Vatandaşın başvurusu sonuçsuz kalmıyor
Emniyet 'Güven Masası' uygulamasını hayata geçirmişti.

Vatandaşların güler yüzle beklentilerine cevap verecek şekilde karşılanarak, hem polis merkezi amirlikleri hem de amirlikler dışındaki iş ve işlemleriyle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 1 Eylül 2019’da “Güven Masası” uygulaması hayata geçirilmişti. Bu amaçla bin 297 polis merkezi amirliğinde 2 bin 862 kadın personel görevlendirilmişti.

7 Mayıs-8 Ekim 2021 tarihleri arasında 335 bin 469 kişi polis merkezi amirliklerindeki Güven Masası aracılığıyla başvuruda bulundu. Başvurulardan 320 bin 905'i polis merkezi amirliğinde sonuca ulaştırıldı. Başvuruların bin 823’ü diğer kurum ve kuruluşlara, 12 bin 741’i ise diğer Emniyet birimlerine yönlendirildi.

VATANDAŞA BİLGİ VERİLDİ

Tüm başvurular titizlikle incelendi, yapılan işlemler ve sonuçları hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Başvurusu hakkında bilgilendirilme yapılan kişi sayısı 217 bin 718 olarak kayıtlara geçti. Bilgilendirme yapılan kişilerin oransal büyüklüğü yüzde 67,85’i buldu.

Başvurulardan ‪103 bin 187’si hakkında ise bilgilendirme yapılamadı. Bilgilendirmenin neden yapılamadığı incelendiğinde ise bunda başvuru sahibinin telefonunun kapalı olması, telefona cevap verilmemesi, irtibat bilgisi verilmemesi gibi etkenlerin neden olduğu belirtildi. Bilgilendirme yapılması amacıyla müracaatçılara ulaşma çalışmalarının halen devam ettiği ifade edildi.

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