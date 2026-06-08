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Vefa Yurdu’nun temeli dualarla atıldı

Vefa Yurdu’nun temeli dualarla atıldı

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:008/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması
20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması

20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması, İstanbul’daki Vefa Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 29. Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Vefader Başkanı Mustafa Bolat, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve mezunlar derneği yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKİYE’NİN SÖZÜ DAHA GÜÇLÜ

Törende konuşan Kurtulmuş, İlim Yayma camiasından yetişen isimlerin akademiden iş dünyasına, siyasetten toplumsal hayata kadar birçok alanda önemli görevler üstlendiğini belirtti. Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunun güçlendiğini ifade eden Kurtulmuş, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında Türkiye’nin etkisini daha da artırması gerektiğini söyledi.

280 KİŞİLİK YENİ YURT

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise temel atma töreni gerçekleştirilen Vefa Yurdu’nun yaklaşık 280 öğrenci kapasitesine sahip olacağını açıkladı. Yurtta konferans salonunun yanı sıra yüksek lisans ve doktora yapan evli öğrenciler için 8 dairelik özel bir bölümün de bulunacağını belirten Erdoğan, lisansüstü öğrencilerin barınma imkanlarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Program kapsamında gerçekleştirilen Vefa Yurdu temel atma töreninde dua, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapıldı.




#İlim Yayma Cemiyeti
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