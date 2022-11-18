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Vekilliği düşürülsün

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda, PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için Meclis Başkanlığı tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Vekilliği düşürülsün
Semra Güzel

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda, PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için Meclis Başkanlığı tezkeresi oy çokluğuyla kabul edildi. Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi için TBMM Genel Kurul’unda yapılacak oylamada salt çoğunluk (301) gerekiyor.

HDP’DEN ŞAŞIRTAN SAVUNMA

Karma Komisyonu’nun CHP’li ve İYİ Parti’li üyeleri kararın şeklen de olsa hukuka uygun olduğu için Güzel’in vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.Semra Güzel adına savunma yapan HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki, Güzel’in hakkında 15 yıl hapis cezası olduğu için kaçtığını ifade ederek, bu durumun da suç olmadığını savundu.

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