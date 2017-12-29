Vize sürprizi

Bu ay vize başvurusu için en erken randevuyu Ocak 2019 yılına veren ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, dün vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağını bildirdi.

TOPUZ KAYGISI

Büyükelçiliğin açıklamasının ardından ABD Dışişleri de bir açıklama yaparak, Türkiye’ye yönelik vize uygulamasında normale dönüleceğini belirtti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin verdiği güvenceye bağlı kaldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden, ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun, Türkiye’de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır. Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir” denildi.

EŞZAMANLI KALDIRILDI

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Ancak ABD’nin ‘güvence’ iddiası soğuk rüzgarlar estirdi. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, güvence iddiasını yalanladı. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: ABD’nin vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamalarındaki kısıtlamaları kaldırarak, bugün itibariyle eski düzene dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, tarafımızdan da ABD vatandaşlarına yönelik vize rejimimizdeki kısıtlamalar eş zamanlı olarak kaldırılmıştır.

TÜRKİYE HERHANGİ BİR GÜVENCE VERMEDİ

ABD’nin açıklamasında sözü edilen güvenceler bağlamında, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz.”

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Açıklamada, ABD’deki Türk vatandaşlarıyla ilgili süren davalara ilişkin Türkiye’nin endişelerinin devam ettiği vurgulandı.