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VPN sağlayıcılarına düzenleme

VPN sağlayıcılarına düzenleme

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0016/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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Yurt dışından veya VPN kullanılarak açılan sosyal medya hesapları üzerinden, katalog suç kapsamındaki içerikleri oluşturan ya da yayan kişilerin kimliklerinin tespitini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Edinilen bilgilere göre, VPN sağlayıcılarının Türkiye’de anonim ya da limited şirket statüsünde tam yetkili temsilcilik açmaları zorunlu hale getirilecek. Bu temsilcilikler üzerinden faaliyet gösterecek şirketler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilecek.



#VPN
#Düzenleme
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