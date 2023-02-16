Vural Savaş öldü

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş vefat etti. Savaş, Refah ve Fazilet partilerine açılan kapatma davalarına ilişkin kararlarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak öne çıkmıştı. Adı, yakın tarihe damga vuran “yargı vesayeti” tartışmalarıyla özdeşleşen Savaş, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. 1997’den 2001 yılına kadar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Savaş, parti kapatma davaları ile tanınmıştı.

Antalya’da 21 Ağustos 1938’te dünyaya gelen Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1969 yılında mezun olup hakim adayı olarak mesleğe başladı. 1987’de Yargıtay üyeliğine seçilen Savaş, 17 Ocak 1997’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oldu. 28 Şubat sürecinde sivil ve askeri bürokratik vesayetin, siyasetçilerin üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallandığı günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan Savaş, 21 Mayıs 1997’de “Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği” gerekçesiyle Refah Partisi’nin, ardından da Fazilet Partisi’nin kapatılması için dava açmıştı. Savaş, 19 Ocak 2001’de kendi isteği ile emekliye ayrıldı.