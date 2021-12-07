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ANKARA

WhatsApp durumu terör propagandası sayıldı

Göç İdaresi çalışanı Önay A., WhatsApp durumunda Fetullah Gülen’i öven paylaşımlar yaptı. Listesinde bunu gören biri ekran görüntüsünü alıp savcılığa verdi. Önay A.’nın terör örgütü propagandası yapmaktan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
WhatsApp durumu terör propagandası sayıldı
WhatsApp’taki “Durum” sekmesinde kullanıcılar anlık hikayeler paylaşabiliyor.

Sosyal medyadaki terörü övücü paylaşımlar “terör propagandası” suçunu oluştururken, buna WhatsApp durum paylaşımları da eklendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, WhatsApp durumunda FETÖ’yü öven bir kişi hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan dava açtı.

Bir vatandaş, 21 Nisan’da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde göç uzman yardımcısı olan Önay A.’nın WhatsApp durumunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i öven paylaşımlar yaptığını fark etti. Bu paylaşımın ekran görüntüsü alan vatandaş, durumu savcılığa bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Önay A. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Önay A.’nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, WhatsApp’ın da sosyal medya hesabı sayıldığı” vurgulandı: “Şüphelinin, WhatsApp sosyal paylaşım platformu üzerinden durum olarak ya da hikaye olarak tanımlanan bölüm üzerinden yaptığı ve şüphelinin kişi listesinde bulunan herkes tarafından görülebilen paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Tahkikat neticesinde şüphelinin, sosyal medya hesabından silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek, meşru göstererek paylaşımlarda bulunduğu, bu haliyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.”

Kaymakam olacaktı

  • Hakkında dava açılan Önay A.’nın, sosyal medya karnesi de kabarık. Göç uzman yardımcısı olarak görev yaptığı dönem kaymakamlık sınavını kazanıp kaymakam adayı olan Önay A.’nın, 2018’de devlet büyüklerine ve Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlendi. “Devlet memurluğuna yakışmayan paylaşımlarda bulunduğu” gerekçesiyle kaymakam adaylığı sonlandırılan Önay A.’nın eski görevi olan göç uzman yardımcılığına döndürüldüğü belirtildi.

Sosyal medyada terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Sosyal medyada terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 17 şüpheli yakalandı
OYNAT 00:44
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 17 şüpheli yakalandı
İzmir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen, HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.
Öte yandan, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 zanlının da arandığı bildirildi.


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