WhatsApp durumu terör propagandası sayıldı

Sosyal medyadaki terörü övücü paylaşımlar “terör propagandası” suçunu oluştururken, buna WhatsApp durum paylaşımları da eklendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, WhatsApp durumunda FETÖ’yü öven bir kişi hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan dava açtı.

Bir vatandaş, 21 Nisan’da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde göç uzman yardımcısı olan Önay A.’nın WhatsApp durumunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i öven paylaşımlar yaptığını fark etti. Bu paylaşımın ekran görüntüsü alan vatandaş, durumu savcılığa bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Önay A. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Önay A.’nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, “WhatsApp’ın da sosyal medya hesabı sayıldığı” vurgulandı: “Şüphelinin, WhatsApp sosyal paylaşım platformu üzerinden durum olarak ya da hikaye olarak tanımlanan bölüm üzerinden yaptığı ve şüphelinin kişi listesinde bulunan herkes tarafından görülebilen paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Tahkikat neticesinde şüphelinin, sosyal medya hesabından silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek, meşru göstererek paylaşımlarda bulunduğu, bu haliyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.”

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Kaymakam olacaktı

Hakkında dava açılan Önay A.’nın, sosyal medya karnesi de kabarık. Göç uzman yardımcısı olarak görev yaptığı dönem kaymakamlık sınavını kazanıp kaymakam adayı olan Önay A.’nın, 2018’de devlet büyüklerine ve Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlendi. “Devlet memurluğuna yakışmayan paylaşımlarda bulunduğu” gerekçesiyle kaymakam adaylığı sonlandırılan Önay A.’nın eski görevi olan göç uzman yardımcılığına döndürüldüğü belirtildi.

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