Yabancı turist garsona verdiği 50 avro bahşişi bir gün sonra geri istedi

Kayseri'ye gelen turist bir aile akşam yemeğinin ardından garson Muhammed Aytekin'e mekandan çıkmadan önce 50 avro bahşiş verdi. Olaydan bir gün sonra Aytekin'e ulaşan aile, 50 avro bahşişi dalgınlıkla verdiklerini ifade ederek 45 avroyu geri istedi.
Kayseri'de bir restoranda ailesiyle yemek yedikten sonra garsona bahşiş veren yabancı turist, bir gün sonra telefonla işletmeyi arayıp 50 lira yerine dalgınlıkla 50 avro verdiğini belirterek, bahşişin 45 avrosunu geri istedi.
Erciyes Dağı'nda kayak yapmak için Kayseri'ye gelen turist bir aile, akşam yemeği için Muhammed Aytekin'in çalıştığı Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki restorana geldi.
Aileyi karşılayan Aytekin, müşterilerin istediği yemekleri servis etti ve onlarla yakından ilgilendi.
Daha sonra kasaya gelerek hesabı ödeyen aile, mekandan çıkmadan Aytekin'e 50 avro bahşiş verdi. Duruma şaşıran Aytekin, aileye teşekkür ederek onları uğurladı.
"Burada kimse bu miktarda bahşiş veremez"
Olaydan bir gün sonra iş yeri telefonundan Aytekin'e ulaşan aile, aslında 50 lira bahşiş vereceklerini ancak yanlışlıkla 50 avro verdiklerini söyledi.
Kayseri'den ayrıldıklarını ve İstanbul'da bulunduklarını belirten aile, Aytekin'den paranın 45 avrosunu hesaba göndermesini istedi.
Müşterinin talebini kabul eden Aytekin, 45 avro karşılığındaki Türk lirasını turistin ilettiği hesaba gönderdi.
Muhammed Aytekin, müşterilerin mekanı internetten gördüğünü ve yorumlar üzerine geldiğini söyledi.
"Önemli olan müşterimizi kazanmaktı"
İşletme sahibi Muhammet Koca ise Muhammed Aytekin'in sergilediği davranıştan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.