Yabancı turist garsona verdiği 50 avro bahşişi bir gün sonra geri istedi

"Bir iskender, bir sütlü kavurma ve tavuk dürüm yediler. Müşteriyle ilgilendim, daha sonra hesabı ödediler. Giderken de 50 avro bahşiş verdi. Bu miktara çok şaşırdım. Alışkın olduğumuz bir bahşiş miktarı değil. 50 avro 2 bin 500 lira yapıyor. Burada kimse bu miktarda bahşiş veremez. Bir yandan da sevindim tabii. Olayı arkadaşlarıma anlattım, birinin bu kadar bahşiş vereceğine inanmadılar."