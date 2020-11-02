Yağcılar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan oyuncaklar yürekleri sızlattı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde yıkılan Yağcılar Apartmanı'nın enkazı, yapılan çalışmalarla kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan eşyalar ise sahiplerinin belirlenip teslim edilmesi için bir araya toplandı. Eşyalar arasındaki oyuncak köpek ve tavşan ise görenleri duygulandırdı.
Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcılar Apartmanı tamamen yıkıldı. Arama- kurtarma ekipleri enkazın altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Yağcılar Apartmanı’nın enkazından 24 kişi kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda kimsemin olmadığının anlaşılması üzerine molozların kaldırılması için çalışma başlattı.