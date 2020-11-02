Yağcılar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan oyuncaklar yürekleri sızlattı İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde yıkılan Yağcılar Apartmanı'nın enkazı, yapılan çalışmalarla kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan eşyalar ise sahiplerinin belirlenip teslim edilmesi için bir araya toplandı. Eşyalar arasındaki oyuncak köpek ve tavşan ise görenleri duygulandırdı.

Haber Merkezi 02 Kasım 2020, 12:35 Son Güncelleme: 02 Kasım 2020, 12:47 DHA