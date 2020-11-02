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Gündem Yağcılar Apartmanının enkazından çıkarılan oyuncaklar yürekleri sızlattı
İZMİR

Yağcılar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan oyuncaklar yürekleri sızlattı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde yıkılan Yağcılar Apartmanı'nın enkazı, yapılan çalışmalarla kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan eşyalar ise sahiplerinin belirlenip teslim edilmesi için bir araya toplandı. Eşyalar arasındaki oyuncak köpek ve tavşan ise görenleri duygulandırdı.

Haber Merkezi DHA
Yağcılar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan oyuncaklar yürekleri sızlattı.
Yağcılar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan oyuncaklar yürekleri sızlattı.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcılar Apartmanı tamamen yıkıldı. Arama- kurtarma ekipleri enkazın altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

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Yağcılar Apartmanı’nın enkazından 24 kişi kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda kimsemin olmadığının anlaşılması üzerine molozların kaldırılması için çalışma başlattı.

Enkazdan 58 saat sonra çıkarılan Ares sağ olarak kurtarıldı
OYNAT 00:59
Enkazdan 58 saat sonra çıkarılan Ares sağ olarak kurtarıldı
İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkaz çalışmalarında bir mucize gerçekleşti. Enkazdan sağ kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği Ares 58 saat sonra İHH ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Yapılan çalışmayla molozlar kamyonlara yüklenip, bölgeden taşındı. Enkazda bulunan eşyalar ise bir araya toplandı.

Tutanak altına alınan eşyalar, kime ait olduğu belirlendikten sonra sahiplerine teslim edileceği bildirildi. Eşyalar arasında bulunan oyuncak köpek ile tavşan, görenleri duygulandırdı.

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Kahramanlar gece gündüz demeden çalışıyor
FOTOĞRAF 7
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Arama kurtarma gönüllüleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle birlikte yıkılan binalarda, enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canlarını ortaya koyarak zamanla yarışa girdi.
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. Gece- gündüz çalışan gönüllü kahramanların verdikleri kısa molalarda, enkaz yakınındaki alanlarda kartonlar üzerinde yatarak, uyumaya çalıştıkları ya da dinlendikleri görüldü. Bir ya da iki saatlik molaların ardından gönüllü kurtarıcıların enkaz altındakilere canlı ulaşabilmek amacıyla yeniden çalışmalara katılması vatandaşların takdirini topladı.
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Kahramanlar gece gündüz demeden çalışıyor
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma faaliyetine katılan çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu gönüllüsü, canlarını ortaya koyarak enkaz altındaki vatandaşlara ulaşılabilmek için zor şartlarda gece- gündüz çalışıyor. Gönüllü kahramanlar, molalarda ise kartonlar üzerinde yatarak, dinleniyor.


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