Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Yağma tefecilik ve kumar operasyonunda 15 tutuklama

Yağma tefecilik ve kumar operasyonunda 15 tutuklama

00:1729/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 31 kişiden 15'i tutuklandı.

Malatya’da polis ekiplerince "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



#Malatya
#Tefecilik
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aralık 2025 temettü takvimi açıklandı: Hangi şirket ne kadar kar payı dağıtacak? İşte tarihler ve tutarlar