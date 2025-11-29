Yağma tefecilik ve kumar operasyonunda 15 tutuklama

Malatya’da polis ekiplerince "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.