Yakıtları biten otomobillerini iterken ATV çarptı: İki çocuk babası hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Harun Kaplan ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu otomobilin yakıtı bitti. Yolda kalan otomobili iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen gruba, ATV çarptı. Otomobil ile ATV arasında sıkışan Harun Kaplan ile 2 arkadaşı ile direksiyondaki kişi ve ATV sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası Harun Kaplan kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen ATV sürücüsünün de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.