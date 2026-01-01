Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Yakıtları biten otomobillerini iterken ATV çarptı: İki çocuk babası hayatını kaybetti

Yakıtları biten otomobillerini iterken ATV çarptı: İki çocuk babası hayatını kaybetti

12:151/01/2026, الخميس
DHA
Sonraki haber
İki çocuk babası Harun Kaplan kurtarılamadı.
İki çocuk babası Harun Kaplan kurtarılamadı.

Gaziantep’te yakıtları biten otomobillerini iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen kişilere ATV çarptı. Kazada Harun Kaplan (24) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Harun Kaplan ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu otomobilin yakıtı bitti. Yolda kalan otomobili iterek akaryakıt istasyonuna ulaşmak isteyen gruba, ATV çarptı. Otomobil ile ATV arasında sıkışan Harun Kaplan ile 2 arkadaşı ile direksiyondaki kişi ve ATV sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası Harun Kaplan kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen ATV sürücüsünün de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Harun Kaplan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#gaziantep
#kaza
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malatya TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? 500 bin konut Malatya kurasına katılacak hak sahiplerinin isim listesi açıklandı mı?