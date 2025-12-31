Yeni Şafak
Kalp ameliyatı oldu memleketine dönerken kazada hayatını kaybetti

21:5831/12/2025, Çarşamba
DHA
78 yaşındaki Mehmet Yılmaz hayatını kaybetti
Batman'da kalp ameliyatının ardından taburcu olan Mehmet Yılmaz, Siirt-Kurtalan kara yolunda kar temizleme çalışması yapan greyder ile çarpıştı. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Batman’da geçirdiği kalp ameliyatının ardından taburcu olan ve yakınlarıyla birlikte Siirt’e gitmek üzere yola çıkan Mehmet Yılmaz’ın (78) içerisinde bulunduğu otomobil grayder ile çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 COE 204 plakalı otomobil, kar temizleme çalışması yapan greyder ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin içindeki Mehmet Yılmaz ve 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Yılmaz’ın yaklaşık bir hafta önce Batman’da kalp ameliyatı geçirdiği ve bugün taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte memleketi Siirt’e dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.





