Batman’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Batman’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık bölgelerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla harekete geçti. İki ayrı grup halinde toplam 10 personelin katılımıyla kırsal alanlarda çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından kanatlı yaban hayvanları için 1 ton buğday, yırtıcı türler için ise 400 kilogram sakatat ve benzeri besinler, kar tabakası temizlenerek belirlenen noktalara bırakıldı.