Batman’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

18:4331/12/2025, الأربعاء
Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartları altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kırsal bölgelere yem bıraktı.

Batman’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık bölgelerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Batman Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla harekete geçti. İki ayrı grup halinde toplam 10 personelin katılımıyla kırsal alanlarda çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından kanatlı yaban hayvanları için 1 ton buğday, yırtıcı türler için ise 400 kilogram sakatat ve benzeri besinler, kar tabakası temizlenerek belirlenen noktalara bırakıldı.


Yetkililer, ağır kış şartlarının devam etmesi halinde yemleme çalışmalarının süreceğini belirterek, vatandaşlardan da yaban hayvanlarına zarar verilmemesi konusunda duyarlı olmalarını istedi.



