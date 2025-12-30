Batman’da 42 yaşındaki hasta paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ bölgesindeki Aydınlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, solunum sıkıntısı yaşayan 42 yaşındaki Aysel Doğan’ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle normal ambulansla hastaya ulaşamayınca paletli ambulans ve UMKE ekipleri devreye girdi. Yoğun kar yağışı ve buzlanmaya rağmen zorlu arazi şartlarında yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından hastaya ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Aysel Doğan, paletli ambulansla Sason Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.