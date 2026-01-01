Yeni Şafak
Başakşehir'de yokuştan kayan TIR'ın çarptığı bina tahliye edildi

Tırın iki binaya çarparak durduğu kazada iki kişi yaralandı.
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde iş makinesi taşıyan TIR yokuştan kayarak binaya çarptı. Bina tahliye edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde iş makinesi taşıyan TIR yokuştan kayarak önce iki otomobile ardından binaya çarptı.


Kazada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Bina tahliye edildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.




