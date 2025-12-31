Yeni Şafak
Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil su birikintisine düştü

Sinop’ta kontrolden çıkan otomobil su birikintisine düştü

17:0431/12/2025, Çarşamba
IHA
SİNOP’TA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI YOLDA OLUŞAN SU BİRİKİNTİSİ NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL, ŞARAMPOLE İNEREK SUYUN İÇİNE GİRDİ.
SİNOP’TA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI YOLDA OLUŞAN SU BİRİKİNTİSİ NEDENİYLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL, ŞARAMPOLE İNEREK SUYUN İÇİNE GİRDİ.

Sinop’ta sağanak yağış sonrası yolda oluşan su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, şarampole düşerek suyun içine girdi.

Olay, Sinop-Ayancık yolu Abalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayancık istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan Ş.B. idaresindeki 55 NE 330 plakalı otomobil, yol üzerinde biriken su birikintisine girmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampoldeki geniş bir su birikintisinin içine saplandı.


Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Suya gömülen otomobilin, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

