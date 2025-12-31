Sinop’ta kontrolden çıkan otomobil su birikintisine düştü

Olay, Sinop-Ayancık yolu Abalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayancık istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan Ş.B. idaresindeki 55 NE 330 plakalı otomobil, yol üzerinde biriken su birikintisine girmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampoldeki geniş bir su birikintisinin içine saplandı.