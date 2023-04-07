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Yalan deprem kadar korkunç

“Hatay’da su bitti”, “Yardımlar kesildi” gibi sosyal medyada hızla yayılan yalanlar, depremzedeleri endişelendiriyor. Zaten çadır ve konteyner kentlerde çok zor bir hayat yaşayan aileler, bu gibi yalanların panik ve kargaşaya neden olduğunu söyledi.

Yusuf Özdemir
04:00 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Osman Atılgan, Aynur Atılgan.

Osman Atılgan, Aynur Atılgan.

Sosyal medya yalanları, zor şartlar altında hayatını sürdüren depremzedeleri olumsuz etkiliyor. Çadır ve konteyner kentlerde yaşayan depremzede aileler, sosyal medyadan duydukları “Hatay’da su bitti”, “Yardımlar kesildi” gibi yalanların, kendilerini endişelendirdiğini söyledi. 7/24 tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan aileler, buna rağmen sosyal medyada yayılan yalanların depremzedeler arasında kaygı ve kargaşa oluşturduğunu belirtti. Hatay Kırıkhan’daki Albayrak Konteyner Kent’te kalan öğretmen Osman Atılgan ile eczacı eşi Aynur Atılgan, yaşadıklarını anlattı. Atılgan çifti hayatlarının düzene girdiğini, temel ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Aynur Atılgan, “Konutların teslim edilip eski hayatımıza döneceğimiz günleri iple çekiyoruz” dedi.

YAŞAYAN BİLİR

Osman Atılgan ise şöyle konuştu: “Buralarda yaşayan insanlar ihtiyaçların karşılanmasına rağmen söylenenlerden çok etkileniyor. Özellikle sosyal medyadan ve fısıltı gazetesinden duyulan söylentiler, burada yaşayanları endişeye sevk ediyor. Mesela bize düzenli olarak içme suyu temin ediliyor, ancak sosyal medyada ‘Hatay’da su bitti’, ‘Yardımlar durdu’ gibi yalanlar bir anda herkesin diline düşünce, insanlar ‘Susuz, ekmeksiz, yemeksiz kalacağım’ endişesiyle paniğe kapılıyor. Bu defa stok yapma ihtiyacı doğuyor. Yemekhanede bir ekmek alacakken 3 ekmek almaya, sıra beklerken tahammülsüzlük göstermeye başlıyorlar. Klavye başında yazmak kolay, ancak yaşayan bilir. Bu yalanlardan çok şikayetçiyiz.”



#Hatay
#Kırıkhan
#depremzede
#Konteynerkent
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