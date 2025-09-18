Yeni Şafak
Yan yatan römorkun altında kalan 6 yaşındaki Üveys yaşamını yitirdi

20:3518/09/2025, Perşembe
DHA
Traktöre bağlı römork, kontrolden çıkarak devrildi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, traktöre bağlı römork kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen römorkun altında kalan 6 yaşındaki Üveys, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yan yatan römorkun altında kalan Üveys Öztürk (6), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı kırsal Sarıtoprak Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen traktöre bağlı römork, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada römorkun altında kalan Üveys Öztürk, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öztürk’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, traktör sürücüsü ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Diyarbakır
#römork
#Vefat
