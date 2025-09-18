Yan yatan römorkun altında kalan 6 yaşındaki Üveys yaşamını yitirdi

Kaza, öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı kırsal Sarıtoprak Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen traktöre bağlı römork, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada römorkun altında kalan Üveys Öztürk, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öztürk’ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, traktör sürücüsü ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.