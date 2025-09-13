Yeni Şafak
Su kuyusu açarken toprağın altında kaldı

22:2013/09/2025, Cumartesi
AA
Hastaneye kaldırılan vatandaş daha sonra Ankara'ya sevk edildi.
Çankırı'da bir vatandaş, kendisine ait arazide kepçe ile su kuyusu açıldığı sırada toprağın kayması sonucu toprak altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla toprağın altında çıkarılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde su kuyusu açarken kayan toprağın altında kalan kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Çördük köyünde, Mesut Ç. (45) kendisine ait arazide kepçe ile su kuyusu açıldığı sırada toprağın kayması sonucu toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla toprağın altında çıkarılan Mesut Ç. ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Ankara'ya sevk edildi.



#Çankırı
#Çerkeş
#su kuyusu
