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ADANA

Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Ev cayır cayır yanıyordu tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 92 yaşındaki annesiyle birlikte kurtarılan Nesibe Öndeş o anları gözyaşlarıyla anlattı. Tüfeğini hazırladığını, yanarak ölmektense kendini öldüreceğini söyleyen Öndeş, “Annem için korktum hep. Dört bir tarafımız alevlerle çevriliydi” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: Ev cayır cayır yanıyordu tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim
Yangının ortasında annesiyle kalan kadın o anları anlattı.

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 gün süren orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının ilk başladığı gün alevler Kızlarsekisi Mahallesi’ne ulaşınca valilik talimatıyla mahalle boşaltıldı. Ancak evleri mahallenin dışında kalan 92 yaşındaki Mesude Yücel ile 60 yaşındaki kızı Nesibe Öndeş evlerinde kaldı.
Evlerinin dört bir yanına alevler ulaşınca Nesibe Öndeş durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri de durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine aktardı.

ALEVLER HER YERİ SARDI


Kısa süre içerisinde Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ile birlikte yaşlı anne ve kızın evine gelen ekipler her ikisini de alevler arasından kurtardı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızın tedavileri tamamlandı.
Yangından sadece 12 koyunu telef olan, evi yanmayan Nesibe Öndeş tekrardan evine döndü. 92 yaşındaki Mesude Yücel ise Kozan ilçesindeki kızının evine gitti.
Olayı gözyaşlarıyla anlatan Nesibe Öndeş, “Tüfeğim, televizyonumu götürdüm tarlanın ortasına bıraktım. Arkasına jandarmayı aradım. Jandarma bana Kızlarsekisi Mahallesi’ni boşalttık dedi. Bende biz buradayız. Annem var 90 yaşında. Allah rızası için gelin dedim. Alevler her tarafımızı sarmıştı” dedi.

ANNEM ORTAYA ÇÖKTÜ


Yaşlı annesinin yürüyemediği için yangının ortasında kaldıklarını belirten Öndeş, “Ev cayır cayır yanıyordu. İnsan çığlıkları vardı ve alevler gökyüzüne yükselmişti. ‘Anne gel Allah rızası için gidelim diyorum’ ama annem yürümüyor. Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim. Dumanın içinde kaldık. Ateş karşıdan çıktı buraya geldi. 4 ateşin arasında kaldık. Annem de ortaya çöktü. Yürümüyor” ifadelerini kullandık.
ÇIĞLIK SESLERİ ÇOK KÖTÜYDÜ


Annesinin gözü önünde yanmasına yüreğinin dayanamadığını aktaran Nesibe Öndeş daha sonra şunları söyledi: “Bir süre sonra ekipler geldi ama ben ağlamaktan bittim. Tansiyonum çıkmış. Annemi aldı ambulansa götürdüler, ben sevinçten çıldırıyorum. Ancak o korku, o çığlık sesleri çok kötüydü. Ben kendimden korkmuyorum ama annemden korkuyorum. Yaşlı kadının gözümün önünde yanmasına yüreğim tahammül etmiyor.”

10 METRE KALMIŞTI


Ekipler gelmeden önce canlı canlı yanmak yerine kendini öldürmeyi düşündüğünü belirten Öndeş, “Tüfeğim iyi ki yanımda değildi. Sıkacaktım. Ateşte yanmaktan iyiydi. Dört tarafım alevler arasında kaldı. Annemin yüzünden kaçacak yerim olmadı. 10 metre kalmıştı alevlere. Allah rızası için bizi kurtarın çığlıkları atıyordum” diye konuştu.

ALLAH EKİPLERİMİZE ZEVAL VERMESİN


Böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için dua eden Öndeş, “Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın. Allah devletimize, o ekiplerimize zeval vermesin. Allah onlardan razı olsun” dedi.


92 yaşındaki Mesude Yücel ise olay anında korktuğunu, yürüyemediğini söyleyerek, “Jandarmalar düdük çalarak geldiler. Ben titriyordum artık. Gözüm görmüyordu poyrazdan. Emekleyerek kaçmaya çalıştık ama gidemez oldum kendimi yere attım ve kalkamaz oldum. Allah razı olsun ekiplerden. Beni kucaklarına alarak hastaneye götürdüler” ifadelerini kullandı.

Kumluca’da paraşüt ve paramotorlarla orman nöbeti
FOTOĞRAF 7
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Antalya’nın yaz mevsiminde en fazla orman yangınına maruz kaldığı Kumluca ilçesinde herkes teyakkuza geçti. Mavikent Mahallesi Karaöz mevkiinde mahallede yaşayan 80 gençten oluşan afet komisyonu oluşturuldu. Emekli polis memuru Bahattin Karaöz, önderliğinde, kafe işletmecisi Cüneyt Karaöz başkanlığında oluşturulan afet komisyonu, 24 saat dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.
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Gençler motosiklet ve otomobillerle mahalledeki orman içi yollarda sürekli devriye görevi yürütüyor. Gençler ayrıca drone, paramotor ve paraşüt yardımıyla havadan gözetleme yapıyor. Karadan göremedikleri yerler ise denizdeki tekneler tarafından gözetleniyor. Mahalle içinde görülen şüpheli kişiler güvenlik kuvvetlerine bildiriliyor. Mahalle üstündeki orman yangın gözetleme kulesi ile irtibat kuruyorlar
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Mahalledeki ormanların yanmaması için gerekirse 24 saat uyumayacaklarını belirten Karaöz Afet Komisyon Başkanı Cüneyt Karaöz(33), “Geçmişte de orman yangınlarına duyarlıydık. Ama şu anda daha çok büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. O yüzden mahallemizin gençleri ile organize olup güvenlik güçlerimize itfaiyeye ve devletimize yeterince yardım etmek istiyoruz. Yangını ne kadar önceden belirleyebilir, önlem alırsak o kadar faydalı oluruz.
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Bu yüzden mahallemizde bir afet komisyonu kurmaya karar verdik. Mahallemizde 5 ayrı noktasında gece gündüz 24 saat ring atan gençlerimiz var. Nöbetleşe olarak bunları (yangını) takip ediyorlar. Şüpheli kişileri görürsek, jandarma ile irtibat halindeyiz. Şüpheli kişileri güvenlik güçlerine bildiriyoruz. Yangın meydana geldiğinde megafonla anons yapacak kişiyi arıyoruz. Anonsu duyan komisyon, önceden hazırladığımız tırmıklarla, su tankerleriyle yangına itfaiyeden önce ilk müdahale edecek” dedi.
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Kumluca’da paraşüt ve paramotorlarla orman nöbeti
Antalya'nın Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesi Karaöz Mevkiinde 80 genç kendi aralarında orman yangınlarını önlemek amacıyla afet komisyonu kurdu. Gençler drone, paramotor ve paraşüt yardımıyla havadan da gözetleme yapıyor.

Adana’daki orman yangınları 4'üncü günde: Alevler kısmen kontrol altında
FOTOĞRAF 7
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Kentte, 4 gün önce Aladağ ilçesi Boztahta ve Pos mahalleleri, Kozan ilçesindeki 7 köy ve ardından Gökgöz Mahallesi, İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahalleleri ve Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi’ndeki 20 ayrı nokta çıkan yangınlar, kontrol altına alındı.
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Yüreğir'deki yangın, dün söndürülürken, Kozan ilçesindeki yangın ise gece saatlerinde kontrol altına alındı.
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İmamoğlu ilçesinin Camili 2 köyüne kadar ilerleyen ve bölgenin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın ise sabaha karşı kontrol altına alındı.
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Ormanlık alanların yanı sıra alevler, anız tarlalarına da sıçrarken, bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
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Aladağ ilçesi Pos mevkisinde 4 gündür devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
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Bu yangının da kısmen kontrol altına alındığı, rüzgarın etkisiyle büyümemesi halinde kısa sürede tamamen söndürülebileceği bildirildi.
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Adana’daki orman yangınları 4'üncü günde: Alevler kısmen kontrol altında
Adana'nın 4 ilçesindeki birçok noktada çıkan orman yangınları, kısmen kontrol altına alınırken, Aladağ'ın Pos mevkisindeki alevlere müdahale sürüyor.

Fethiye'den acı manzara: 5 hektar ormanlık alan zarar gördü
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Ölüdeniz'in Ovacık mevkisi ve tarihi Kayaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, saat 00.30 sıralarında 3 noktada birden yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 3 arazözle sevk edilen 20 orman işçisi ve Fethiye Belediyesi'nin 10 itfaiye araçlı 30 itfaiye eri, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.
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Yangına gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Yangının, rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine çevre illerden çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye gönderildi. Ormanlık alandan gece yükselen alevler, paniğe de neden oldu. Çok sayıda kişi, ellerine aldıkları su dolu damacana ve pet şişelerle alevlere müdahale etmeye çalıştı.
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Alevlerin kara yoluna yakın olması nedeniyle Fethiye'nin dünyaca turizm bölgesi Ölüdeniz ve tarihi Kayaköy'e ulaşımı sağlayan yollar, tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri de yollarda geniş güvenlik önlemi aldı.
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Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim alanlarını da tehdit etti. Yangın, otel ve pansiyonların bulunduğu Ovacık Mahallesi'ne 200 metre kadar yaklaştı. Alevlere yakın otel, pansiyon ve villalarda kalanlar, bölgeyi terk etti. Geçmişi Antik Likya dönemine dayanan 4 bin yıllık Kayaköy de yangın tehdidi altında kaldı. Orman işçileri ile çok sayıda kişinin canla başla mücadelesi sonucu alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü
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Fethiye'den acı manzara: 5 hektar ormanlık alan zarar gördü
Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de çıkan ve yerleşim yerleri ile tarihi Kayaköy'ü tehdit eden alevler, karadan müdahale ile 5,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.


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