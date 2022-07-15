​Yargıdan spora entrika zinciri

2007 yılında Gazeteci Hrant Dink, suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Katili FETÖ üyelerinin yönlendirdiği ve delilleri kararttığı ortaya çıktı.

FETÖ, 2010 Anayasa değişikliğinden sonra kripto üyeleri vasıtasıyla Hakimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu’nu (HSYK) ele geçirdi. Yargıdaki kritik görevlere FETÖ üyeleri yerleşmeye başladı. Bu dönemden sonra FETÖ, yargı ve emniyet içindeki militanları üzerinden siyasi operasyonlara başladı. FETÖ, devleti ele geçirmek için kendisine engel teşkil eden ve edebilecek kişi, kurum ve grupları bertaraf etmeye çalıştı. FETÖ bu amaçla düzmece olaylar sahneleyerek, kumpaslar tertipleyerek, hadiseleri gerçeğe aykırı bir şekilde yansıtarak ve manipüle ederek olgu ve olayları kendi emelleri doğrultusunda tahrif etti. Terör örgütü FETÖ’nün gerçekleştirdiği, kullandığı ve manipüle ettiği birçok olay var.

Kozmik Oda Hadisesi:

Dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a sahte bir ihbarla “suikast girişimi” yapılacağı iddiası ortaya atıldı. FETÖ, açılan soruşturmayı, Genelkurmay Başkanlığı’ndaki kozmik odaya girmek için kullandı. Devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgeler FETÖ’nün eline geçti.

2010 KPSS Sorularının Çalınması:

2010 yılında yapılan KPSS sınavında FETÖ’nün soruları önceden ele geçirip binlerce üyesine verdiği ortaya çıktı. Bu durum, FETÖ’nün sınav sorularını ele geçirmesine bir örnekti.

Selam Tevhid Kudüs Ordusu Dosyası:

Devletin gizli bilgilerini ele geçirmeyi amaçladı. FETÖ, hayali bir Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) terör örgütü bahanesiyle soruşturmalar başlattı. Çok sayıda kişi terör örgütüyle ilişkilendirilerek dinlemeye alındı.

FETÖ’nün Siyasi Partilere Müdahaleleri:

FETÖ, CHP ve MHP genel merkez santrallerini dinledi. Partilerin sırlarını ele geçirdi. Parti teşkilat ve yöneticilerini usulsüz şekilde takip etti. İllegal ses ve görüntü kaydı aldı. Özellikle seçim öncesi dönemlerde bu ses ve görüntüleri kamuoyu ile paylaşarak siyasetçileri istifaya zorladı.

MİT Tırlarının Aranması:

Hayali Selam-Tevhid örgütünün varlığına delil üretmek ve Türkiye’ye iftira atmayı amaçladı. 2014 yılında FETÖ’nün yargı ve emniyetteki uzantıları, Hatay’da MİT tırlarını durdurdu. Tırlarda usul ve yasaya aykırı olarak arama yaptı. İllegal şekilde görüntü ve numune aldı. Bu görüntü ve bilgileri CHP’li Enis Berberoğlu üzerinden Can Dündar’a sızdırdı. “Türkiye devletinin terör örgütlerine yardım ettiği” iftirası atıldı.

İstanbul Korsan Tahliye Girişimi:

Nisan 2015’te elebaşı Fetullah Gülen, FETÖ üyesi hakimlere vaaz/sohbet adı altında “Mukaddes Çile ve İnfak Kahramanları” konulu kriptolu talimat gönderdi. Elebaşı Gülen, tutuklu FETÖ üyelerinin serbest bırakılmasını istedi. FETÖ üyesi hakimler de 63 kişiyi usulsüz tahliye girişiminde bulundu.

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FETÖ’nün Yaptığı Dinlemeler:

FETÖ toplumda önemli konumda bulunan binlerce kişiyi illegal şekilde dinledi. Bunu yaparken çeşitli organize suç örgütlerini takip ve soruşturma bahanesini kullandı. Çok sayıda kişinin haberleşme hürriyeti ve özel hayatının gizliliği ihlal edildi.

FETÖ’nün Yaptığı Sabotajlar:

Teröre çözüm bulmak için yürütülen çözüm sürecinin başarıya ulaşmamasının sebeplerinden bir FETÖ’nün yaptığı sabotajlardı. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi esnasında PKK, askerlere karşı eylemlerini geçici olarak durdurdu. PKK, darbeye müdahale eden polislere karşı eylem yapılması talimatı verdi. FETÖ üyeleri, ayrıca DEAŞ ve PKK/KCK ile Türkiye’de kaos ve iç savaş ortamı oluşturacak eylemler planladı.

2017 Uluslararası Halkbank Davası Kumpası:

FETÖ’nün 17-25 Aralık 2013’te sahnelediği kumpas ve kurgu davalar, ABD’de yeniden Türkiye’ye karşı sahneye sürüldü. 15 Temmuz’daki başaramadıklarını Halkbank üzerinden kesecekleri para cezaları ile halkın parasını gasp edip Türkiye’de ekonomik darbe yapmayı amaçladılar. Bu amaçla ABD’de görülen Halkbank davası , çoğu FETÖ tarafından kurgulanan pek çok şaibeli iddia ve delile dayanıyordu. FETÖ ile ilişkili hakim, savcı ve bilirkişi tarafından yürütüldü. Hukuki temelden yoksundu.

İstanbul Askeri Casusluk Kumpası:

TSK içerisine sızmış bir fuhuş çetesinin şantaj ve tehdit amaçlı bir suç örgütü oluşturduğu iddia edildi. Bu kapsamda FETÖ, sahte delillerle birbirini hiç tanımayan sanıkları hakkında soruşturma açtı.

İzmir Askeri Casusluk Kumpası:

TSK mensupları ve bürokratları itibarsızlaştırarak tasfiye etmeyi amaçladı. FETÖ, düzenlediği sahte rapor ve usulsüz işlemlerle birçok TSK personelini casuslukla itham etti. 3 bin 100 kişi mağdur edildi.

Futbolda Şike Davası:

FETÖ, futbol camiasında da söz sahibi olmak istedi. Şike davası ile Fenerbahçe yönetimini ele geçirmeye teşebbüs etti. Bu amaçla dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil bir çok kişiyi ‘terör örgütü” bahanesiyle illegal şekilde dinlemeye aldı.

Hrant Dink’in Öldürülmesi: