Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne 8 aydır başkan seçilemedi

Yargıdaki uzun süren başkanlık seçileri, tartışmalara neden oldu. Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nde Memiş Selçuk Güney’in görev süresinin dolmasıyla birlikte başlayan seçimler 8'inci ayına girdi. Aytekin Sakarya, Erdoğan İshakoğulları ve Berrin Aksoyak arasında geçen yarış geçtiğimiz haziran ayında başladı. Yargıtay üyeleri 135. kez sandığa giderek oy kullandı. Ancak hiçbir aday başkanlığı kazanacak oy toplayamadı. Daire bu haftayı seçimsiz geçirecek.