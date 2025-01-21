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Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne 8 aydır başkan seçilemedi

Yargıtay 7. Ceza Dairesi'ne 8 aydır başkan seçilemedi

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:0021/01/2025, Tuesday
G: 21/01/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Arşiv.

Yargıdaki uzun süren başkanlık seçileri, tartışmalara neden oldu. Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nde Memiş Selçuk Güney’in görev süresinin dolmasıyla birlikte başlayan seçimler 8'inci ayına girdi. Aytekin Sakarya, Erdoğan İshakoğulları ve Berrin Aksoyak arasında geçen yarış geçtiğimiz haziran ayında başladı. Yargıtay üyeleri 135. kez sandığa giderek oy kullandı. Ancak hiçbir aday başkanlığı kazanacak oy toplayamadı. Daire bu haftayı seçimsiz geçirecek.

BAŞKAN 37. TURDA SEÇİLDİ

Daha önce Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolmasıyla birlikte başlayan seçimler de defalarca tekrarlandı. Üyelerin defalarca sandık başına gittiği seçimler 37'nci turda sonuçlanmıştı. Haziran 2024'te başlayan başkanlık seçimlerinde 37’nci tur oylamada sonuç alınmıştı.




#Yargıtay
#Seçim
#Ankara

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